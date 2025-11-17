Jordi Pujol no està en condicions de declarar en el judici a l'Audiència Nacional, segons els forenses

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no està en condicions de declarar en el judici que comença el 24 de novembre a l'Audiència Nacional per jutjar la seva família per la fortuna que tenien a Andorra, segons ha pogut saber Europa Press de fonts pròximes al cas.
Dijous passat, els metges forenses dels jutjats de Barcelona es van desplaçar fins al domicili de l'expresident i li van fer diverses proves cognitives per determinar si està en condicions d'enfrontar-se al judici, que durarà 6 mesos.
Les conclusions de l'informe, que des de principis de setmana és a l'Audiència Nacional, conclouen que l'expresident no està en condicions ni de desplaçar-se fins a Madrid ni de declarar perquè no disposa de la capacitat processal per defensar-se.