Jordi Pujol compareixerà davant l'Audiència Nacional per via telemàtica des del seu domicili

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol compareixerà dilluns vinent, 24 de novembre, davant l'Audiència Nacional, però ho farà per via telemàtica i des del seu domicili, segons ha pogut saber Europa Press per fonts judicials.
Ho farà després que l'Audiència Nacional ordenés celebrar una compareixença prèvia al judici que comença dilluns, en el qual es jutja la família Pujol Ferrusola per la seva fortuna a Andorra.
En aquesta compareixença prèvia, fixada a les 10.00 hores, el tribunal cita Jordi Pujol i els metges forenses --que també podran comparèixer per videoconferència-- perquè ratifiquin el seu informe, en què van reflectir que l'expresident no està en condicions de declarar.
En les conclusions d'aquest document, al qual ha tingut accés Europa Press, els forenses afirmen que Pujol presenta "un diagnòstic de trastorn neurocognitiu major de tipus mixt (de tipus Alzheimer i de tipus vascular)" associat a una deterioració cognitiva moderada, el qual és irreversible, progressiu, evolutiu i sense tractament eficaç.
Per tot això, els forenses conclouen que l'expresident "no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal per poder-se defensar de manera prou interlocutòria".
HOSPITALITZAT
Jordi Pujol està hospitalitzat per una pneumònia des de diumenge passat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, on s'espera que rebi l'alta divendres.
Així ho ha avançat aquest dijous el seu metge personal, el doctor Jaume Padrós, atesa la seva evolució "favorable".
"Si no hi ha cap impediment esperem que demà ja pugui ser donat d'alta i pugui anar al seu domicili per continuar el tractament i fer la convalescència adequada", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.