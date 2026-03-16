Joan Laporta, reelegit president del FC Barcelona amb el 68,18% dels vots

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El candidat a la reelecció com a president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha guanyat les eleccions celebrades aquest diumenge a diversos punts de Catalunya i Andorra, en acumular un 68,18 per cent dels vots, per davant de Víctor Font, que té el 29,78 per cent.
Amb un cens de 114.504 socis, amb el 42,34 per cent de participació, Laporta ha obtingut 32.934 vots a favor (un 68,18 per cent) enfront dels 14.385 vots a favor de la candidatura de Víctor Font (29,78 per cent).
Laporta podrà reprendre la seva presidència després de guanyar les eleccions, però no serà immediatament ja que, excepte sorpresa, prendrà possessió a partir de l'1 de juliol.
L'advocat barceloní, de 63 anys, seguirà ampliant la seva segona etapa en el club després de presidir-lo entre 2003 i 2010 i de nou a partir de 2021 en uns comicis en què ja va superar a Víctor Font i, aleshores, també a Toni Freixa.
Després d'una jornada de votació amb partit contra el Sevilla FC (triomf blaugrana per 5-2) a l'Spotify Camp Nou, però amb una baixa participació (la segona pitjor en percentatge de vots des de 1997), Laporta ha guanyat al seu únic rival, Víctor Font, que, amb 'Nosaltres', es queda molt lluny de Laporta.