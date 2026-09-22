Un incendi a Ordino (Andorra) destrueix la urbanització la Querola de matinada

No hi ha víctimes ni ferits i la urbanització encara no estava habitada
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
Un incendi ha afectat "completament" els set blocs d'edificis de la urbanització la Querola de la parròquia (província) d'Ordino d'Andorra aquest dimarts a la matinada.
Els Bombers han rebut el primer avís a les 01.45 pel foc en un dels blocs i s'ha activat el parc de la parròquia de la Massana, informa el Govern d'Andorra en un comunicat.
L'incendi s'ha propagat "amb rapidesa" fins a destruir la urbanització de 52 habitatges construïda sobre una parcel·la de 6.900 metres quadrats i un perímetre de 350 metres, i la superfície cremada és d'uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
AJUDA DELS BOMBERS DE LA GENERALITAT
35 efectius dels Bombers treballen aquest dimarts sobre el terreny per extingir l'incendi amb 15 dotacions del cos, 2 de les quals de la Generalitat de Catalunya del parc de la Seu d'Urgell (Lleida).
Els Bombers de la parròquia del Pas de la Casa s'han traslladat a la caserna de la parròquia de Canillo, els efectius de la qual es troben sobre el terreny, i han informat que el foc està "sota control" i treballen amb l'objectiu prioritari de protegir el bosc.
MISSATGE DE TRANQUIL·LITAT
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, acompanyades del cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, s'hi han desplaçat per seguir l'evolució de l'incendi i els treballs.
Molné ha destacat que no hi hagi víctimes ni ferits (la urbanització encara no estava habitada) i ha transmès un missatge de tranquil·litat a la ciutadania: "Està sota control i, gràcies a la ràpida actuació dels serveis d'emergència, s'ha pogut evitar que les flames s'estenguessin als edificis veïns".
Betriu ha qualificat l'incendi com un "desastre" per l'impacte per a la parròquia, perquè assegura que era un projecte singular i emblemàtic que s'havia de convertir en un referent arquitectònic i urbanístic.