Un incendi destrueix la urbanització la Querola d'Ordino d'Andorra aquesta matinada

Els Bombers de la Generalitat hi han enviat dues dotacions i el foc està "sota control"
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
Un incendi ha afectat "completament" els set blocs d'edificis de la urbanització la Querola de la parròquia (província) d'Ordino d'Andorra aquest dimarts a la matinada.
Els Bombers han rebut el primer avís a les 01.45 hores pel foc en un dels blocs i s'ha activat el parc de la parròquia de la Massana, informa el Govern d'Andorra en un comunicat.
L'incendi s'ha propagat "amb rapidesa" fins a destruir la urbanització de 52 habitatges construïda sobre una parcel·la de 6.900 metres quadrats i un perímetre de 350 metres i la superfície cremada és d'uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament.
AJUDA DELS BOMBERS DE LA GENERALITAT
34 efectius dels Bombers treballen sobre el terreny per extingir l'incendi amb 14 dotacions del cos, 2 de les quals de la Generalitat de Catalunya del parc de la Seu d'Urgell (Lleida).
Els Bombers de la parròquia del Pas de la Casa s'han traslladat a la caserna de la parròquia de Canillo, els efectius de la qual es troben sobre el terreny, i informen que el foc està "sota control" i treballen amb l'objectiu prioritari de protegir el bosc.