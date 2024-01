Inaugurats els vols entre l'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i Palma de Mallorca

Es tracta d'una prova pilot que es durà a terme durant la temporada d'hivern



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell ha acollit aquest divendres la inauguració de la nova ruta aèria que connecta amb Palma de Mallorca, segons informa el Govern andorrà en un comunicat.

La nova ruta operarà durant tota la temporada d'hivern a manera de prova pilot i se suna a la connexió existent entre el mateix aeroport i Madrid, activa des de 2021.

Segons la nota de premsa, l'avió que ha fet el primer trajecte ha estat un ATR-7 --el mateix model que fa la connexió amb Madrid-- amb un total de 38 passatgers, a més de la tripulació.

El vol contra direcció, que ha desenganxat posteriorment rumb a Palma de Mallorca, tenia una ocupació de "17 passatgers".

Des del Govern d'Andorra s'ha destacat que gràcies a la nova ruta aèria s'"afavoreix encara més" el desenclau del Principat, alhora que s'ofereixen alternatives per a l'arribada de turistes.

Al mateix temps, es busca "fomentar l'activitat" de l'aeroport situat en territori català, generant més sinergies econòmiques a l'àrea del Pirineus.

ACTE

El ministre de Turisme i Comerç d'Andorra, Jordi Torres, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, han rebut als passatgers del primer trajecte durant la seva arribada a l'aeroport d'Andorra-La Seu.

Durant el seu parlament, Torres ha destacat "la importància" de la nova ruta que serveix per unir, encara més, diu textualment el comunicat, Andorra i les Illes Balears.

Segons el ministre, l'enllaç amb les Balears comença amb l'objectiu de "seguir creixent", tenint en compte que el balear és un mercat molt interessat en visitar el Principat i amb el qual s'espera tenir una connexió reeixida, en les seves paraules.

Torres també ha recordat que es compliran nou anys des de la reobertura de l'aeroport pirinenc per al seu ús "públic i comercial".

Des de llavors, ha afirmat que totes la parts implicades han treballat "sense pausa" per anar superant fites fins a dia d'avui.

Entre els assoliments més destacats ha citat la implantació dels aterratges instrumentals, basats únicament en la navegació per satèl·lit, o l'establiment d'una línia regular "que avui fa ja dos anys que funciona" amb Madrid.

CONCURS

La companyia aèria Air Nostrum (Iberia Regional) és l'adjudicatària de la ruta, que ofereix dos vols d'anada i tornada, "cada divendres i cada diumenge", des del 5 de gener fins el 31 de març.

En concret, els vols són els següents: divendres PMI-LEU: 8.45 hores i LEU-PMI: 10:45 hores; diumenge PMI-LEU: 13.45 hores i LEU-PMI: 15:45 hores.

Quant a l'operativa comercial, el comunicat detalla que la venda de bitllets es fa dins dels circuits i aliances d'Air Nostrum, mitjançant la seva pàgina web.

El cost per als usuaris és a partir de "50 euros per vol", amb un descompte del 75% per als residents en les Illes Balears.