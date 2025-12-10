Illa va rebre Pujol al Palau de Pedralbes per interessar-se pel seu estat de salut

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va rebre divendres passat l'expresident català Jordi Pujol al Palau de Pedralbes, a Barcelona, per interessar-se pel seu estat de salut, han explicat fonts de Presidència a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' aquest dimecres, la reunió es va organitzar a petició d'Illa després de tornar del viatge oficial a Mèxic i abans de comparèixer en la sessió de control al Parlament, i ho va fer per interessar-se per la salut de l'expresident, de 95 anys.
Pujol va estar ingressat per pneumònia al novembre, dies abans del judici a la seva família per la seva fortuna a Andorra i al qual, a causa del seu estat de salut, va poder comparèixer telemàticament i des del seu domicili.