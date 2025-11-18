Illa s'ha interessat per l'estat de salut de Pujol després del seu ingrés per una pneumònia

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha interessat, a través de la família, per l'estat de salut de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ingressat des de dissabte en un hospital de Barcelona per una pneumònia.
Ho ha explicat la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, aquest dimarts en una roda de premsa després del Consell Executiu, en la qual ha desitjat una ràpida recuperació a l'expresident.
Preguntada pel judici que ha de començar el 24 de novembre a l'Audiència Nacional sobre la seva fortuna a Andorra i la compatibilitat del procés amb el seu delicat estat de salut, ha dit que el Govern no té "res a dir" sobre una decisió que competeix a l'àmbit judicial.
"S'ha fet un tràmit d'anàlisi forense, s'ha fet arribar aquest informe a l'estament jurídic per a la seva anàlisi... Per tant, el Govern no té res més a dir sobre aquesta qüestió. És un procediment habitual per veure com s'adaptava la seva participació en l'estat de salut actual", ha dit, respecte a l'estudi forense que es va practicar abans de l'ingrés a Pujol.
En les conclusions de l'informe, que des de principis de setmana és a l'Audiència Nacional, els forenses apunten que Pujol presenta "un diagnòstic de trastorn neurocognitiu major de tipus mixt (de tipus Alzheimer i de tipus vascular)".