Illa, Renzi, Schinas i Borrell, noms destacats de la 37a Trobada Empresarial al Pirineu

TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU
LLEIDA, 17 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ex-primer ministre italià Matteo Renzi; l'exvicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas, i l'ex-alt representant per a Afers Exteriors de la Unió Europea Josep Borrell són alguns dels noms destacats de la 37a Trobada Empresarial al Pirineu.
Amb el lema 'El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem', l'esdeveniment tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell (Lleida), amb nous espais i ponències per afavorir connexions entre assistents, informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.
El lema d'enguany vol interpel·lar el món empresarial davant un "escenari econòmic global en transformació", marcat per les tensions geopolítiques, els canvis en les cadenes de valor, la revolució tecnològica o la reconfiguració dels blocs econòmics.
La presidenta de la Trobada, Montse Pujol, ha explicat que, en aquest context, l'esdeveniment "vol obrir un espai de reflexió col·lectiva per respondre a la pregunta que inspira aquesta edició: quin camí prenem?".
La Trobada serà inaugurada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i reunirà personalitats del món empresarial, econòmic, institucional i acadèmic, que aportaran mirades complementàries sobre els reptes i oportunitats del moment actual.
MÉS ESPAI DE NETWORKING
Una de les novetats d'aquesta edició és que la Trobada guanya espais abans i després de les ponències, amb l'objectiu d'"oferir més oportunitats perquè els assistents puguin parlar, compartir experiències i establir connexions en un ambient distès".
En aquest sentit, el dia abans de les jornades tindrà lloc un sopar destinat als patrocinadors, mentre que la nit de divendres se celebrarà la Festa de la Trobada, oberta a tots els participants que vulguin allargar la seva estada.
La novetat organitzativa més destacada és que enguany la trobada començarà dijous al matí (en lloc de dijous a la tarda, com era habitual) i acabarà divendres al migdia, i no divendres a la tarda, com fins ara.
GEOPOLÍTICA I ECONOMIA
El programa inclourà espais dedicats a compartir experiències empresarials, amb una taula que reunirà representants de l'empresa farmacèutica Hipra, el fundador de la multinacional de la nutrició Naturhouse, Félix Revuelta, i el CEO i president de Tendam, Jaume Miquel.
La Trobada també donarà protagonisme a projectes emergents sobre innovació i intel·ligència artificial, amb start-ups catalanes i andorranes, a més de representants d'empreses lleidatanes com Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romero Polo) i Dolors Puyol (Premier Pigs).