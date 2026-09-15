Illa diu que amb diplomàcia i "la unitat de tots" s'aconseguirà l'oficialitat del català a la UE

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que "amb perseverança, amb diplomàcia i amb la unitat de tots" s'aconseguirà que el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea.
Ho ha dit aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press, en resposta a les paraules del ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, durant el seu viatge institucional a Andorra, en què ha abordat aquesta qüestió.
Albares va defensar el català, que és llengua oficial a Andorra, és part de la identitat europea, és una llengua que "transcendeix fronteres", i que enriqueix i enforteix Europa.