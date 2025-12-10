El III Cap Butaca Buida suma teatres a València i les Balears i incorpora Andorra i Buenos Aires

Hernández ho veu com una "iniciativa consolidada" per reconèixer teatres, ateneus i professionals
BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -
El III Cap Butaca Buida, iniciativa que té per objectiu omplir totes les butaques de les sales adherides el 21 de març, ha sumat més teatres a la Comunitat Valenciana i les Balears, ha incorporat la tradició teatral d'Andorra, a banda del Casal Català de Buenos Aires (Argentina), i es continua estenent per Catalunya.
Impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), és una de les 19 mesures del Pla d'impuls del teatre de Catalunya 2023-2026, informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
Compta amb 222 teatres adherits a tots els territoris de parla catalana, amb equipaments de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i el sud de França; i també nous espais a la Comunitat Valenciana (16 teatres) i a les Balears (10).
En la presentació de la nova edició, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reafirmat el compromís amb Cap Butaca Buida, una "iniciativa consolidada" i ha desitjat que el 21 de març torni a ser un dia destacat per reconèixer la tasca de les sales de teatre, ateneus i tots els professionals del sector.
La presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, ha subratllat que aquesta iniciativa és "la manifestació de la voluntat social de participar en la vida cultural i de celebrar amb orgull que el teatre és un espai viu de comunitat".
NOVETATS
Entre les novetats d'aquest any hi ha El Pa del Teatre, elaborat per forners catalans amb motiu del Cap Butaca Buida i que es vendrà el 21 de març, amb l'objectiu de reivindicar que la cultura és "un aliment essencial per a la vida comunitària".
A més a més, Cap Butaca Buida tornarà a destinar un percentatge de la recaptació a una entitat dedicada a impulsar projectes culturals i socials, i aquest any serà per a The Freedom Theatre, un centre cultural i teatral situat al camp de refugiats de Jenín (Cisjordània) i fundat el 2006.
A l'acte també hi han acudit el regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé; el president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez, i el responsable d'Arts i Ciència de 3Cat, Antoni Juanet, els qui han subratllat la importància de reforçar el teixit teatral i consolidar Cap Butaca Buida com un moviment compartit.