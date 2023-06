Iceta diu que Catalunya és la zona amb més ecologistes però la més subdesenvolupada en renovables

Lamenta el rebuig a ampliar l'Aeroport de Barcelona per "uns ànecs que no els podem ni moure"



LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 9 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha assegurat aquest divendres que Catalunya "és la zona d'Espanya amb més ecologistes per metre quadrat però la més subdesenvolupada en energies renovables".

Ho ha dit aquest divendres a la clausura de la 34 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra des del dijous a La Seu d'Urgell (Lleida), i en la que també ha participat el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot.

Ha posat també com a exemple la fallida ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat en la qual "s'ofereix per part de l'Estat una inversió de 3.500 milions" i es rebutja.

"Pensava que no ho veuria mai. Que algú de Madrid vingui i ofereixi una inversió multimilionària i se li diu que no perquè tenim uns ànecs que no els podem ni moure", ha afegit.

Ha posat l'accent que "perquè hi hagi inversió ha d'haver-hi més bona predisposició" per part de les administracions i l'opinió pública catalana.

A més, ha lamentat que els Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu no se celebrin i ha assegurat que va viure com un fracàs "veure que per discussions i discrepàncies" no es formulés el projecte.

"EL PSOE ACCEPTARÀ EL RESULTAT ELECTORAL"

Preguntat per les eleccions generals del proper 23 de juliol, el ministre ha assegurat que el PSOE "acceptarà el resultat electoral sigui quin sigui".

"Mai negarem la legitimitat als governs sorgits en les urnes, la democràcia i la convivència ens ho agrairan", ha afegit.

Així mateix, sobre una possible suma entre PP i Vox després de les eleccions, Iceta ha respost que el que espera és que els votants "vulguin la continuïtat d'un govern progressista".

MESA DE DIÀLEG

Preguntat per la taula de diàleg amb la Generalitat, Iceta ha apuntat que s'ha entès com "l'escenificació final d'un procés de negociació que no es produeix en aquest moment" i ha assegurat que hi ha hagut molt diàleg entre tots dos governs.

"S'han fet moltes coses, algunes que m'omplen d'orgull", ha assegurat, i ha posat com a exemple els indults als líders de l'1-O, alguna cosa que ha dit que li va costar vots però que no es penedeix.

Ha explicat que en aquest moment eren necessaris per "restaurar la possibilitat d'un diàleg" i que des de llavors s'ha intentat que la relació entre les dues administracions sigui, en les seves paraules, profitosa.