Hereu reivindica la força de les pimes per "convertir Catalunya en el gran motor d'Espanya"

Celebra que la UE "ha escollit no fer cas dels extrems que van contra l'europeisme"



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Comerç, Jordi Hereu, ha reivindicat la força de les pimes catalanes per "convertir Catalunya en el gran motor d'Espanya", i ha assegurat que quan les petites i mitjanes empreses s'uneixen són més fortes i grans.

Ho ha dit aquest dimarts al lliurament dels Premis Pimes de Pimec, que han servit per celebrar el 50 aniversari de la patronal i en la qual també han intervingut el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de Pimec, Antoni Cañete, i, de forma telemàtica, el comissari europeu Thierry Breton.

El ministre d'Indústria també ha posat en valor la contribució dels petits i mitjans empresaris en el "procés de transformació històric" del país, i ha demanat reconèixer aquest esforç.

Hereu ha excusat l'absència del president del Govern central, Pedro Sánchez, que tenia previst assistir a aquest acte: "Sap de la importància d'aquest acte", i ha traslladat el seu reconeixement a l'èxit que assegura que ha tingut Pimec en aquests 50 anys.

Ha destacat que, gràcies també "al treball de Sánchez", s'han escollit aquest dimecres els representants que lideraran la Comissió Europea, el Consell de la UE i l'Alta Representació de la UE en l'Exterior entre les famílies dels conservadors, progressistes i liberals.

"Aquesta Europa és també la Unió Europea que ha escollit no fer cas dels extrems que van contra l'europeisme i les grans famílies que han volgut fer gran a Europa", ha sostingut en al·lusió a les forces d'extrema dreta.

CONSELL ESTATAL DE LA PIME

El ministre ha destacat que Pimec ha practicat el diàleg social i la concertació social i el seu "irrenunciable europeisme i compromís amb el teixit productiu", després del que ha celebrat que la patronal vagi a formar part del Consell Estatal de la Pime a Espanya.

"Per mi és un plaer tenir-vos en la taula en la qual haurem de fer mil coses per a les pimes", ha sostingut Hereu, que ha insistit que el Govern central vol seguir destinant fons per transformar les pimes.

També han estat presents a l'acte la ministra andorrana Conxita Marsol; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; el president del Parlament, Josep Rull; els consellers en funcions Roger Torrent, Natàlia Mas, Ester Capella, Carles Campuzano i Natàlia Garriga; el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i els ex presidents Jordi Pujol i José Montilla, entre d'altres.