Grup MoraBanc acorda comprar "la majoria" de Tressis i no preveu canvis en la direcció

Espera gestionar 18.000 milions d'euros en actius



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 març (EUROPA PRESS) -

MoraBanc ha arribat a un acord per comprar una participació majoritària de Tressis i no preveu canvis en l'equip directiu, informen totes dues entitats en un comunicat conjunt d'aquest dimecres.

L'operació està subjecta a l'autorització per part de les autoritats regulatòries competents i contempla la incorporació de Tressis Gestión: el banc andorrà també espera mantenir la "marca i autonomia" de Tressis, a més del seu equip professional i xarxa d'oficines i agents.

Així, el banc andorrà superarà els 18.000 milions d'euros en actius sota gestió, dels quals 10.000 milions corresponen a les seves filials a Espanya, Suïssa i els Estats Units.

A Espanya, passarà a gestionar més de 7.500 milions d'euros en actius i ampliarà la seva presència a 14 ciutats de l'Estat, amb un equip de més de 250 persones, que atendran més de 9.000 clients.

El conseller director general de Grup MoraBanc, Lluís Alsina, ha qualificat el mercat espanyol de clau per al pla estratègic de l'entitat i ha definit Tressis com un "referent de banca privada", de qui n'ha destacat el prestigi i el nivell de servei.

El conseller delegat de Tressis, José Miguel Maté, ha destacat que l'entrada de Morabanc "recolza" la trajectòria de l'entitat en gestió de patrimonis i ha destacat la solvència i solidesa de MoraBanc.

Mediobanca ha actuat com a assessor financer dels accionistes de Tressis i Uría Menéndez com a assessor legal, mentre que MoraBanc ha comptat amb Allen&Overy per a l'acompanyament legal, fiscal i regulatori, i Deloitte s'ha encarregat de la 'due dilligence' financera.