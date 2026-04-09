Grup Andbank va tancar el 2025 amb un benefici de 50,6 milions (+10%) i 66.150 de volum de negoci

Els actius sota gestió van créixer un 26,8% i la inversió creditícia va augmentar un 20,4%
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
El Grup Andbank va tancar el 2025 amb un benefici de 50,6 milions d'euros, un 10% més que l'any anterior, i un volum de negoci de 66.150 milions, amb un creixement del 26,3%, informa aquest dijous en un comunicat.
Els actius sota gestió van créixer un 26,8% fins als 61.969 milions i la inversió creditícia va augmentar un 20,4%, fins als 4.181 milions.
A més a més, la captació de nou negoci ha sumat un volum d'actius de 10.187 milions d'euros (+30,6%) i la revaloració de les carteres dels clients, 2.894 milions.
El president d'Andbank, Manel Cerqueda, ha destacat que el benefici del grup "creix a doble dígit per quart any consecutiu" i el CEO d'Andbank, Carlos Aso, ha assenyalat que els recursos dels clients creixen a ritmes rècord.
Andbank va incrementar un 11% els seus recursos propis fins als 810 milions i la ràtio de solvència TIER1 va ser del 18,2% consolidat amb un CET1 del Grup del 16,4%.
La ràtio de liquiditat LCR es va situar en el 335%, per sobre de la mitjana europea (163%), i la ràtio loan to diposit (LTD) va ser del 46%.
PER PAÏSOS
Andorra ha aportat 10 milions al benefici del grup, mentre que les filials internacionals 40 milions: Espanya hi ha aportat 24 milions, Mònaco 8,5 milions, Luxemburg 7 milions i la resta de països 1 milió.
D'aquesta manera, Espanya es posiciona "com el principal motor de creixement", amb un increment del 33,9%, fins als 40.261 milions d'euros.
Així mateix, a Andorra el banc ha incrementat el volum de negoci un 15,7%, fins als 7.621 milions d'euros, i la inversió creditícia un 23%, fins als 1.272 milions.
Entre les operacions destacades, la filial MyInvestor, participada en un 53% pel Grup Andbank, va tancar a finals del 2025 una ronda de capital de 30 milions d'euros amb una valoració del banc superior als 300 milions, i també es va tancar la venda de la llicència bancària d'Andbank al Brasil a Creditas.