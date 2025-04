El Grup AndBank va augmentar el seu benefici per sobre dels 46 milions (+14,9%) el 2024

L'entitat va obtenir un volum de negoci de 52.362 milions, un 26,1% més

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El Grup Andbank va tancar el 2024 amb un increment del benefici del 14,9%, per sobre dels 46 milions d'euros, i amb un volum de negoci de 52.362 milions, la qual cosa suposa un creixement del 26,1%, informa aquest dimecres en un comunicat.

Els actius sota gestió van créixer un 27,7% fins als 48.890 milions, és a dir, 10.567 milions d'euros més, i la inversió creditícia va augmentar un 7,5%, fins als 3.472 milions d'euros.

La captació de nou negoci ha sumat un volum d'actius de 7.798 milions i la revaloració de les carteres dels clients --amb una mitjana del 7,2%-- 2.765 milions, mentre que el marge ordinari s'ha incrementat fins als 339.215 milions, un 12,8% més que l'any anterior.

L'ebitda (marge d'explotació abans d'amortització) va ser de 109 milions d'euros, un 32% més.

A Andorra, el banc ha incrementat el seu volum de negoci un 29,5%, fins als 6.588 milions, i la inversió creditícia al Principat va augmentar un 15,3%, fins als 1.041 milions.

"Hem tingut un creixement de negoci rècord tant a Andorra com a Espanya gràcies a la nostra proposta de valor diferencial", ha dit el president d'Andbank, Manel Cerqueda, mentre que el CEO de l'entitat, Carlos Aso, ha destacat l'equip humà d'Andbank per la seva professionalitat, motivació, dedicació i compromís amb l'excel·lència, textualment.

RECURSOS PROPIS

Andbank va incrementar els seus recursos propis fins als 728 milions d'euros i la ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 16,85% consolidat i un 28,17% a Andorra.

La ràtio de liquiditat LCR es va incrementar fins al 386%, gairebé quatre vegades per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100% i molt per sobre de la mitjana europea (161%), mentre que la ràtio LTD ('loan to deposit') es va situar en el 41,41% i la ràtio de morositat va baixar fins al 0,95%.

El 2024, Fitch Ratings va confirmar la qualificació BBB d'Andbank amb perspectiva estable, la qual cosa el va posicionar "com el banc amb millor ràting d'Andorra".