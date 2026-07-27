Grup Andbank supera els 50.000 milions de volum de negoci a Espanya

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Grup Andbank ha superat "per primera vegada" els 50.000 milions d'euros de volum de negoci a Espanya el primer semestre de l'any, un 17,4% més que a tancament del 2025, informa en un comunicat aquest dilluns.
Ha detallat que, del total, Andbank España gestiona 32.500 milions, i que el neobanc MyInvestor suma 17.500 milions més.
Del creixement registrat en el semestre (7.400 milions), 2.200 provenen de l'efecte mercat (la revaloració mitjana de les carteres gestionades) i 5.200 milions, d'entrades netes de nou negoci i creixement de la inversió creditícia.
Andbank España va tancar el període amb una ràtio CET1 del 21%, mentre que la de MyInvestor va ser del 24%, i el banc ha explicat que aquestes dades "reforcen la solidesa financera de les dues entitats i la seva capacitat per continuar impulsant el creixement".
L'entitat ha afegit que l'evolució "reflecteix el sòlid posicionament del Grup Andbank a Espanya", que ha dit que està basat en un model de negoci centrat en l'assessorament independent, una oferta d'inversió especialitzada i la proposta digital de MyInvestor.