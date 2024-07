Grifols i Andorra acorden no continuar amb el projecte del centre de recerca immunològica

La companyia afirma que manté l'interès a "desenvolupar projectes futurs" al Principat

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)

Grifols i el Govern d'Andorra han acordat no continuar amb el centre de recerca en immunologia que havien projectat a la parròquia (municipi) d'Ordino, batejat com Pyrenees Immunology Research Center.

En els seus respectius comunicats aquest dijous, han explicat que Grifols i Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI, l'agència de promoció econòmica del Principat) han decidit dissoldre anticipadament la 'joint venture' constituïda per gestionar el projecte.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha dit que l'executiu lamenta "haver perdut aquesta oportunitat" però que Andorra continua compromesa amb la diversificació de la seva economia amb sectors prioritaris vinculats a la innovació i la biotecnologia.

El director de Serveis Industrials de Grifols, Daniel Fleta, ha agraït al Govern andorrà i a totes la persones que han fet costat al projecte el seu "compromís amb la innovació i la ciència".

L'executiu ha destacat que la resolució de mutu acord del projecte no ha suposat "cap cost econòmic" per al Govern andorrà i implica la recuperació dels terrenys on es projectava el centre.

Igualment, Marsol ha detallat que l'executiu ha venut la participació del 20% que tenia en la societat conjunta i ha recuperat els 200.000 euros invertits, de manera que la titularitat de la societat passa a ser 100% de Grifols.

La ministra ha destacat que la fórmula adoptada és "la bona" perquè permet al Govern andorrà recuperar els diners i, alhora, la companyia farmacèutica continua tenint presència al Principat.

De fet, segons el comunicat del Govern andorrà, Grifols assegura que manté l'interès per "desenvolupar projectes futurs" a Andorra.

La multinacional catalana ha manifestat que continuarà avançant amb la seva tasca científica en immunologia a través de la seva xarxa interconnectada de 13 centres de recerca globals existents situats a hubs d'America del Nord i Europa.

CRONOLOGIA

Grifols i el Govern andorrà van començar a treballar plegats durant la pandèmia, quan la farmacèutica va facilitar proves per detectar el virus de la covid, i l'abril del 2021 es va anunciar l'acord per construir el centre de recerca, que s'havia d'acabar el 2023.

La ministra, en unes declaracions a la premsa aquest dijous, ha detallat que el juny del 2023 es van reunir amb Grifols i aquests ja els van comunicar que veien "difícil" mantenir el projecte perquè a Barcelona la Fundació La Caixa havia anunciat la creació d'un centre de recerca immunològica de la mateixa tipologia que havia de ser un referent al sud d'Europa.

Amb tot, el Govern andorrà va arrencar el compromís de Grifols d'intentar aconseguir una proposta alternativa per mantenir la col·laboració a Andorra, però, tot i que s'ha esperat fins ara, l'objectiu "no ha estat possible".