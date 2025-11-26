El GREVIO reconeix "avenços significatius" d'Andorra en la lluita contra la violència de gènere

Un informe de l'organisme del Consell d'Europa destaca especialment la llei d'igualtat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
El Grup d'Experts sobre la Lluita contra la Violència envers les Dones i la Violència Domèstica (GREVIO) del Consell d'Europa ha reconegut "avenços significatius" d'Andorra en matèria de lluita contra la violència de gènere.
Així ho ha assenyalat el Govern andorrà en un comunicat en el qual fa referència a l'informe publicat aquest dimecres pel GREVIO, que avalua Andorra en el marc del Conveni d'Istanbul, amb el lema 'Establir un clima de confiança proporcionant suport, protecció i justícia'.
Sobre els avenços, l'informe destaca el desplegament de la llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació entre dones i homes com un "pas important" cap a una millor aplicació del Conveni d'Istanbul i una evolució positiva de la societat andorrana.
A més a més, posa èmfasi en les formacions que s'estan fent entre el personal docent, els cossos judicials i fiscals, la policia, el personal penitenciari i altres professionals que intervenen en la prevenció, detecció i atenció a les víctimes.
El GREVIO també valora l'esforç creixent en matèria de prevenció i sensibilització, amb campanyes adreçades a diferents públics, fins i tot el jove, i la integració dels continguts del Conveni d'Istanbul als programes educatius.
PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT
També subratlla la tasca duta a terme per promoure la igualtat, la resolució no-violenta dels conflictes i el respecte al consentiment, alhora que destaca mesures com el codi lila a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el reforç de l'atenció sanitària i psicològica a les víctimes de violència sexual i la consolidació del Servei d'Ajuda a les Víctimes de Violència de Gènere.
En l'àmbit institucional, els experts assenyalen positivament l'enfortiment del departament de Polítiques d'Igualtat i increment del pressupost destinat a les polítiques d'igualtat i a la lluita contra la violència envers les dones i la creació de l'Institut Andorrà de les Dones.
ÀMBIT PENAL I REPTES
Quant a la resposta penal, el GREVIO lloa la introducció del consentiment en el Codi Penal i la primera sentència que reconeix la violència psicològica d'acord amb el nou delicte de violència de gènere.
Alhora, l'informe recorda la importància de garantir investigacions i processos ràpids, que evitin la victimització secundària i reforcin la confiança de les dones en el sistema judicial.
Sobre els reptes a afrontar, recomana l'elaboració d'una estratègia global i a llarg termini en matèria de prevenció i lluita contra totes la formes de violència contemplades en el Conveni d'Istanbul.
El Govern andorrà ha assenyalat que la secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana ja treballa en un programa d'igualtat quadriennal que recull les accions transversals a desenvolupar per part de l'executiu, però també de la resta d'institucions i organitzacions de l'Estat, i que preveu presentar durant el primer semestre del 2026.
Un altre punt és la millora de la recollida de les dades existents i el reforç de la participació de les entitats de defensa dels drets de les dones en el disseny de les polítiques públiques.