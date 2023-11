Grandvalira Resorts preveu obrir l'1 de desembre la temporada, en la qual oferirà fins a 308 quilòmetres esquiables

Invertirà 34,5 milions d'euros per millorar les seves infraestructures i contempla un pla d'inversió de 140 milions en els pròxims anys



MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Les estacions d'esquí Grandvalira Resorts Andorra preveuen arrencar l'1 de desembre la temporada, que durarà fins al 7 d'abril i en la qual es posarà a disposició dels esquiadors fins a 308 quilòmetres esquiables, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Així ho ha assenyalat aquest dimecres el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, que ha explicat en una roda de premsa, a Madrid, les inversions i novetats del complex per a la temporada d'hivern, entre les quals destaca l'ampliació del domini amb l'habilitació d'una nova àrea esquiable a Encampdana de Canillo, gràcies a la instal·lació d'un telecadira.

La instal·lació del telecadira Seig ha permès la creació de tres pistes vermelles que doten Grandvalira d'aquests cinc quilòmetres més, amb les quals Grandvalira Resorts arriba als 308 quilòmetres esquiables consolidant el seu "lideratge als Pirineus", ha dit Moreno.

En la segona temporada conjunta sota el mateix paraigua, Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira invertiran 34,5 milions d'euros a millorar les seves infraestructures, xifra que és pràcticament el doble que la temporada passada i la partida més elevada dels últims anys.

Les principals inversions s'han centrat en noves infraestructures i instal·lacions, amb un nou telecadira a Pal Arinsal i a Grandvalira, un nou edifici multifuncional, també a Grandvalira, a més de l'optimització del sistema d'innovació a totes les estacions.

D'altra banda, el Grandvalira Resorts ha apostat per la diversificació de l'oferta amb noves experiències, la millora dels serveis de restauració i de l'Escola d'Esquí i Snowboard i el reforç del compromís per la sostenibilitat amb els objectius de continuar reduint les emissions de CO2 i augmentar l'autoproducció d'energia.

Grandvalira Resorts ha detallat que l'expansió en quilòmetres esquiables es compensa amb la cessió d'altres terrenys als Pessons per destinar-la a parc natural.

Dels 34,5 milions d'euros d'inversió, 21,5 milions corresponen a Grandvalira, 11 milions d'euros a Pal Arinsal i 2 milions d'euros a Ordino Arcalís.

"És una inversió històrica", ha afirmat Moreno, que ha assenyalat que és "la més alta dels últims anys", la qual cosa suposa una mostra dels esforços realitzats amb "el compromís d'optimitzar els recursos i continuar sent la referència dels Pirineus i del sud d'Europa".

Segons ha explicat, l'estratègia de Grandvalira Resorts passa per captar un client d'"un nivell adquisitiu més alt", malgrat que gaudeixi de menys dies d'esquí, deixa més diners.

PLA DE CREIXEMENT

Les estacions de Grandvalira Resorts ja han aprovat dos plans de creixement dels dominis a mitjà i llarg termini, amb una inversió prevista de 140 milions d'euros en els pròxims anys, una xifra que no contempla les inversions que es fan cada temporada en el manteniment i la millora dels dominis.

D'una banda, la unió esquiable de Pal i Arinsal ha iniciat la primera fase aquest hivern amb el nou telecadira Port Negre, i a partir de la temporada 2024-2025 està previst que la unió esquiable sigui una realitat amb un nou telesquí i pistes vermelles i negres. La unió sumarà 7 quilòmetres més de pistes a Pal Arinsal fins a arribar als 70 quilòmetres totals.

A més a més, d'aquí al 2028 es preveu la creació de més pistes verdes i blaves al coll de l'Ampolla, que es convertirà en una nova porta d'entrada a l'estació amb serveis d'escola i taquilles.

La xifra que s'invertirà amb aquests projectes serà de 40 milions d'euros.

D'altra banda, la concessió de Saetde per a l'explotació durant els pròxims 50 anys de les pistes del Pas de la Casa - Grau Roig, aprovada pel Comú d'Encamp, preveu una injecció de 100 milions d'euros amb un pla d'inversions que inclou l'expansió del domini esquiable al pic del Maià com a principal repte, juntament amb millores a peus de pista dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp i en mesures de sostenibilitat.

APOSTA PEL MEDI AMBIENT

Moreno ha detallat en la roda de premsa a Madrid que la sostenibilitat és una peça angular per a les estacions, que treballen amb l'objectiu d'arribar a ser autosuficients en els pròxims anys. Actualment, produeixen el 25% de l'energia que necessiten al llarg de l'any.

Quant a la xarxa d'innivació, les estacions compten amb 110 noves màquines de neu de cultiu.

També es vol facilitar l'ús de les energies renovables als usuaris de les estacions, amb la instal·lació cada any de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i s'ha elaborat un Pla de Gestió Hidrològica Sostenible per a cada domini esquiable que ha de permetre millorar la gestió responsable dels recursos hídrics.

Grandvalira Resorts manté les tres tipologies de forfet de temporada de l'any passat i la seva adquisició permet esquiar a múltiples estacions d'Europa, Amèrica i Àsia.

Les novetats d'aquest any de l'Andorra Pass són les estacions franceses d'Aup d'Uès i els 2 Alps, a més de Mammoth (Califòrnia).

Totes tres s'afegeixen a destinacions com els nord-americans Deer Valley (Utah) i Steamboat (Colorado), i la suïssa Verbier.

CONNEXIONS AÈRIES

Durant la presentació madrilenya, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que el país treballa per obrir noves connexions aèries a l'Aeroport Andorra-la Seu, que aquesta temporada estrenarà connexió amb Mallorca, afegint-se així a la de Madrid.

Pel director d'Andorra Turisme les connexions aèries són fonamentals per continuar augmentant les xifres d'arribada de visitants.

En aquest sentit, ha al·ludit a les bones dades de la temporada passada d'hivern (desembre-abril) quan el Principat va registrar 6,3 milions de pernoctacions, un 24% més que l'any anterior.

"Volem continuar apostant per un públic que allargui la seva estada al país i que no només faci visites d'un dia per comprar o esquiar. La tendència ja s'ha aconseguit revertir i ara cal reafirmar-la", ha assenyalat.

D'altra banda, amb la incorporació de Pal Arinsal a Grandvalira Resorts la temporada passada, el grup està fent una forta renovació del seu món virtual, amb mesures com la renovació del web de Pal Arinsal o l'estrena d'una aplicació mòbil multiestació My Grandski.

SEU DE COMPETICIONS

Grandvalira Resorts tornarà a ser escenari de competicions nacionals i internacionals com l'Audi FIS Ski World Cup, que se celebrarà els dies 10 i 11 de febrer, o la Copa del Món de Quilòmetre llançat, del 12 al 15 de març del 2024.

La Copa del Món d'esquí de muntanya ISMF Comapedrosa Andorra tindrà lloc del 19 al 21 de gener del 2024; la Freeride World Tour, entre l'1 i el 7 de febrer del 2024, i la Freeride Junior Tour, al febrer a Ordino Arcalís.