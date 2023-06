Grandvalira Resorts estrena 94 quilòmetres de rutes senyalitzades amb bicicleta elèctrica

Pal (Andorra) tornarà a ser la seu de la Copa del Món UCI d'MTB del 22 al 27 d'agost



MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Les estacions d'esquí que conformen Grandvalira Resorts --Pal Arinsal, Ordino Arcalís i Grandvalira-- potenciaran el territori ciclista a Andorra, amb 94 quilòmetres nous de rutes senyalitzades per a bicicletes elèctriques, en la primera temporada estival que organitzaran en conjunt i en la qual preveuen superar els 210.000 visitants.

Així ha quedat de manifest en la presentació de la temporada, que s'ha celebrat aquest matí a Pal amb la presència del director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno; el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella; el director de negoci de muntanya de Grandvalira - Saetde i Secnoa, Xavier Salines; i el director general de Grandvalira - Ensisa, David Hidalgo.

Les tres estacions d'Andorra han posat sobre la taula les seves propostes per a la temporada, que l'any passat van permetre que més de 210.000 persones visitessin les estacions. Segons ha afirmat Moreno, enguany esperen millorar la xifra "tenint en compte que l'any passat va ser un estiu molt bo".

La principal novetat d'aquest estiu és el projecte 'Grandvalira E-Bike', un conjunt de rutes senyalitzades per a bicicletes elèctriques pels sectors de Soldeu, el Tarter, Canillo, Encamp Pas de la Casa i Grau Roig.

Les rutes conformen un total de 94 quilòmetres i estan marcades segons el nivell tècnic i el desnivell amb un format per colors com el de les pistes d'esquí (verd, blau, vermell i negre).

"Som un país ideal per a la pràctica de l'e-bike i hem volgut aprofitar els recorreguts que tenim a les parròquies de Canillo i Encamp per fer més accessible l'esport a tots els qui s'ho proposin", ha indicat Hidalgo.

Entre el Bike Park de Pal Arinsal i els nous circuits d'e-bike, Grandvalira Resorts suma prop de 150 quilòmetres per a la pràctica de la bicicleta tot terreny i potencia encara més el territori ciclista a Andorra, on tota mena de grups i famílies podran trobar un circuit adaptat al seu nivell.

NOU FORFET DE DIA BIKE PASS

Així mateix, s'ha creat un nou forfet de dia Bike Pass, que permetrà fer servir els telecabines d'Encamp (Funicamp), Canillo i Soldeu per guanyar més fàcilment desnivell i accedir als circuits estalviant bateria.

Les persones que hagin adquirit Andorra Pass i el Nord Pass durant la temporada d'hivern 2022-2023 poden gaudir de l'accés a tots els remuntadors durant la temporada d'estiu, inclòs el Bike Park de Pal Arinsal.

Un dels espais més visitats a l'estiu és el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, una destinació per a famílies que trobaran 18 propostes, entre les quals hi ha activitats com passejos en caiac o Redshark, circuits de 'trekking', minigolf, inflables i llits elàstics o tir amb arc.

A més a més, enguany estrenarà un nou Acrojump, que substituirà el que hi havia, a més d'una nova línia de servei a la tirolina.

GOLF I EXPERIÈNCIES AUTÒCTONES

El Golf de Soldeu, el camp de nou forats més alt d'Europa, obrirà el 23 de juny i allargarà l'activitat fins al 24 de setembre.

El sector de Soldeu proposa experiències autòctones, com les sortides amb apicultors experimentats per veure els ruscs de prop i conèixer més a fons els processos de producció de mel o el circuit interpretatiu per observar marmotes.

Per la seva banda, l'activitat a Grau Roig anirà del 23 de juny fins a l'11 de setembre amb l'accés amb el bus 4x4 a la zona del llac dels Pessons, punt de sortida de diferents rutes de senderisme amb els Grandvalira Mountain Guides (GMG).

Els GMG preparen rutes familiars adaptades als diferents nivells dels grups i s'han preparat sis sortides, entre el 3 de juny i el 31 d'agost, en dates molt concretes per coincidir amb els fenòmens astronòmics.

El sector Grau Roig ofereix la possibilitat de dormir enmig de la muntanya amb les propostes d'Epic Andorra. La Cabana Piolet, que simula una caseta a l'arbre a 2.150 metres, i el Domo Lodge, un iglú transparent situat a més altura estaran preparats a partir del 15 de juny i fins al 15 d'octubre.

Per la seva banda, el Funicamp, al sector Encamp, entrarà en funcionament l'1 de juliol de manera ininterrompuda fins a l'11 de setembre.

Es tracta d'un trajecte de 25 minuts en el qual s'arriba a una altitud de 2.502 metres que permet accedir a rutes a peu, descensos en BTT per rutes senyalitzades i excursions en 4x4 per descobrir paisatges d'alta muntanya i el patrimoni cultural de la zona. A més a més, des d'allà es pot practicar pesca sense mort per fomentar la pesca esportiva.

COPA DEL MÓN UCI D'MTB

D'altra banda, des del 9 de juny reobre durant els caps de setmana el Bike Park de Pal Arinsal, amb més de 50 quilòmetres i 30 circuits per a les diferents modalitats de BTT.

L'estació tornarà a ser la seu, del 22 al 27 d'agost, de la Copa del Món UCI d'MTB, que comptarà amb la participació dels millors 'riders' del món, i el 28 d'agost Arinsal acollirà l'arribada de la 3a etapa de La Vuelta a Espanya.

El Mountain Park, que obrirà les portes a partir del 23 de juny i fins a l'11 de setembre, s'adreça al públic familiar i el Peke Park es conforma com un espai perquè els més petits desenvolupin les seves habilitats a l'aire lliure.

Pal Arinsal també disposa d'oferta gastronòmica, amb el restaurant del Coll de l'Ampolla, el restaurant Expresso i el Xiringuito de Pal.

ARRENCADA AMB REMUNTADORS AL MIRADOR SOLAR DE TRISTAINA

L'activitat estiuenca a Grandvalira Resorts va començar dissabte passat a Ordino Arcalís amb l'entrada en funcionament dels remuntadors que donen accés al Mirador Solar de Tristaina.

Com a principal novetat de l'estiu, l'estació ordinenca estrenarà vistes amb les noves cabines del telecabina de Tristaina, que s'incorporaran a finals de mes i comptaran amb un terra de vidre transparent per poder millorar l'experiència panoràmica durant el més de quilòmetre i mig que dura el trajecte d'ascens des de l'Hortell fins a la Coma d'Arcalís.

Quant a la gastronomia, el Restaurant La Coma i la seva cuina d'alta muntanya tradicional és de nou el protagonista a l'estació. A més a més, el Refugi de Sorteny ofereix allotjament per a un màxim de 40 persones i un servei de restauració en un paratge natural a gairebé 2.000 metres d'altitud.