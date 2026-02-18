Grandvalira prepara una Copa del Món femenina d'esquí marcada per "l'excel·lència"

El director general de l'estació andorrana destaca l'"ànima" que han posat en l'esdeveniment, que es disputa del 25 de febrer a l'1 de març
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
La Copa del Món femenina d'esquí alpí, que es disputarà a l'estació andorrana de Grandvalira Soldeu-el Tarter del 25 de febrer a l'1 de març, destaca no només per la qualitat de les seves pistes i instal·lacions sinó per ser més "casolana" que altres cites del circuit i per "la il·lusió i la implicació" perquè tot el país la senti seva.
Així ho ha afirmat en una entrevista a Europa Press el director general de Grandvalira-ENSISA, David Hidalgo, que ha assegurat que l'Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, que acollirà esquiadores de 16 països, destaca per la seva "ànima".
"Cada vegada que organitzem una Copa del Món ens ho prenem com si fos un esdeveniment únic", ha dit Hidalgo, que ha destacat que l'element diferenciador de la cita pirinenca és que en la Copa del Món andorrana "hi ha una il·lusió i una implicació" que fa que tothom la senti seva.
Segons ha explicat, és una "Copa del Món molt més casolana, en què l'hospitalitat es percep d'una manera molt propera". "Hospitalitat i gastronomia són dos dels pilars en què en els últims anys hem posat molta èmfasi i que més ens valoren els qui ens visiten", ha remarcat el directiu de l'estació, que treballa per "cohesionar tothom al voltant de l'esport nacional".
Hidalgo ha assenyalat que els esdeveniments esportius tenen dos elements a la balança: la part tècnica, que inclou les pistes i les instal·lacions, i "l'ànima, l'esperit", que, a parer seu, "no s'ha de perdre mai".
Grandvalira fa una gran aposta per les infraestructures i intenta millorar-les sempre, però també impulsa el seu paper d'amfitrió. "Volem que tots els qui vinguin s'ho passin tan bé com sigui possible. Forma part del nostre ADN", ha destacat el directiu, qui ha remarcat la feina de les prop de 400 persones, entre professionals i voluntaris, que treballen per organitzar aquests esdeveniments.
De cara a la Copa del Món femenina, l'objectiu és "mantenir l'excel·lència organitzativa i situar de nou Andorra al mapa", ha assegurat. De fet, ha destacat el salt que ha fet l'estació en la professionalització de l'organització d'aquests esdeveniments fins a situar-se "al nivell de les primeres estacions del món".
Segons ha apuntat, no és una cosa que només apreciï l'estació, sinó que la Federació Internacional d'Esquí (FSI) ja ha situat Grandvalira entre les organitzacions de més nivell i ja és membre de ple dret del Club5, la unió d'organitzadors de les curses d'esquí alpí més clàssiques i prestigioses del món de la qual formen part estacions com Val-d'Isère (França) o Kitzbühel (Àustria).
TRES PROVES EN UNA PISTA EMBLEMÀTICA
La cita comptarà amb tres proves femenines de velocitat, un descens (DH) i dos supergegants (SG), unes proves a les quals Grandvalira suma els entrenaments, que començaran diversos dies abans. Preparar una pista d'eslàlom és exigent, però en el cas de la pista de velocitat "sempre té un plus de tensió" per evitar accidents.
En les proves tècniques el focus se situa, sobretot, a treballar la duresa de la neu i en les de velocitat no cal un nivell de duresa tan extrem, però sí, un nivell de perfilat molt més fi.
Les tasques d'adequació del terreny comencen mesos abans. Normalment, l'estiu anterior a les cites els responsables tècnics de la FIS visiten les instal·lacions per revisar les condicions de seguretat. En aquesta ocasió, s'han revisat les xarxes de protecció i els talusos i en l'últim moment, s'ha posat el focus en el perfilat.
La pista Àliga, que serà escenari de l'Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, és una de les més emblemàtiques de l'estació. Situada al sector el Tarter, compta amb un pendent mitjà del 28%, amb un pic màxim del 56%, la qual cosa farà que les esquiadores puguin superar els 120 quilòmetres per hora.
Homologada per la FIS el 2013, l'Àliga va fer el seu debut en el circuit de Copa del Món el 2016, i de cara a aquesta competició la pista gràcies als treballs previs "ja estava força a punt", al marge de xarxes de protecció o treballs al terreny que s'han dut a terme aquest any.
En aquesta ocasió, l'estació pirinenca no podrà comptar amb la nord-americana Lindsey Vonn, ni amb l'andorrana Cande Moreno després dels accidents que van protagonitzar durant els Jocs Olímpics de Milà-Cortina. No obstant això, Hidalgo augura una gran competició i destaca que totes les participants tindran "la pista preparada perquè es puguin lluir".
APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT I L'ACCESSIBILITAT
Grandvalira Soldeu-el Tarter aposta per la sostenibilitat i per això, en un esdeveniment d'aquestes característiques treballa per reduir al mínim les emissions de CO2 començant per l'ús d'energia 100% renovable gràcies al segell Llum Verda atorgat per la FEDA, o la implementació d'accions de reutilització de materials i de reducció de residus, a més de mesures per augmentar l'eficiència energètica i 16,5%.
En matèria de neu de cultiu, any rere any optimitza la producció amb canons de neu més eficients i amb polítiques d'ús responsable de l'aigua i l'electricitat gràcies als sistemes de sonars i mapatge GPS i de les previsions meteorològiques i estudis hidrogeològics.
Des de fa més de 20 anys que aplica polítiques de preservació de l'entorn natural, amb accions com la revegetació dels terrenys que han estat intervinguts o la protecció d'espècies animals.
Així mateix, l'equip de la Copa del Món impulsa la mobilitat neta promocionant el transport públic, l'ús compartit de vehicles i la mobilitat elèctrica valorant la comunitat local i els productors de quilòmetre 0.
En aquest sentit, Hidalgo ha afirmat que la sostenibilitat no es limita al medi ambient, sinó que abasta altres àmbits com els drets laborals o la igualtat. L'estació "fuig de grans titulars" i aposta per treballar de manera contínua en 15 o 20 punts d'actuació, ha relatat.
L'accessibilitat és un altre dels punts importants de Grandvalira Soldeu-el Tarter, que ha estat "punta de llança" en l'adaptació de les seves estacions, cosa que, segons Hidalgo, no és fàcil en ser un entorn de muntanya.
L'accessibilitat, ha apuntat Hidalgo, no es limita a la mobilitat, sinó que s'aborda des d'una òptica com més àmplia possible". Així, el web oficial de l'Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 és accessible digitalment i permet ser personalitzat segons les necessitats de l'usuari.
Sobre el terreny, la senyalització i els diferents materials comunicatius incorporen codis QR que transmeten informació en llenguatge de signes en diversos idiomes i es disposa de recorreguts adaptats per arribar a les zones de públic i servei d'acompanyament per a persones amb mobilitat reduïda.