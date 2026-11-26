El conveni preveu dos ajuts per facilitar la participació dels joves en projectes solidaris
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra i la Universitat d'Andorra (UdA) han renovat el seu conveni de col·laboració que permet oferir ajuts econòmics als joves que volen participar en projectes de cooperació o formar-se en voluntariat internacional.
En concret, el conveni preveu dos ajuts adreçats a estudiants i titulats de la UdA de menys de 30 anys, que cobreixen les despeses de desplaçament i de gestió vinculats a la participació en projectes de cooperació internacional i voluntariat a l'estranger desenvolupats per organitzacions no governamentals, preferentment andorranes, informa el Govern andorrà en un comunicat.
L'acord dona continuïtat al programa de formació en voluntariat internacional de la UdA, que ofereix coneixements i eines per participar en projectes solidaris.
La formació inclou continguts sobre el funcionament de les ONG, els drets i deures de les persones voluntàries, la gestió de projectes de cooperació i la preparació per desenvolupar tasques de voluntariat en altres països.
El curs s'impartirà del 6 de maig al 24 de juny del 2027, té una durada de 32 hores lectives i és obert a estudiants, professionals i qualsevol persona interessada en el voluntariat internacional.
Com a novetat, el conveni estableix que, en cas que el programa formatiu no es pugui impartir per manca d'inscripcions, els recursos previstos es puguin destinar a una convocatòria addicional d'ajuts per participar en projectes de voluntariat internacional.
La renovació del conveni s'emmarca en el compromís del Govern andorrà de promoure la cooperació internacional, facilitar oportunitats de participació als joves i fomentar els valors de solidaritat i responsabilitat social, mitjançant la col·laboració amb les institucions educatives del país.