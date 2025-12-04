El Govern dedica "tots els esforços" a regionalitzar les limitacions per la PPA

S'estudia crear un corredor fora dels 20 quilòmetres per evitar que hi hagi vectors
BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que el Govern dedica "tots els esforços" perquè el bloqueig a les exportacions de porc fora la Unió Europea es limitin al radi de 20 quilòmetres des del focus.
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa per informar sobre les últimes novetats sobre el brot, en què ha celebrat que la Comissió Europea ha mantingut aquest criteri i que s'està negociant amb diversos països perquè ho acceptin.
Ordeig ha explicat que la Xina, que representa el 40% de les exportacions, ha acceptat la regionalització de la província de Barcelona i que "costarà molt modificar aquest criteri", i que les Filipines, el Regne Unit i Xile han acceptat el criteri de 20 quilòmetres.
Ha afegit que s'està negociant amb Corea del Sud, Sèrbia i el Japó --que representa prop del 30% del total--, però que en el cas del país nipó "serà complicat".
CAPTURES
Ordeig ha explicat que actualment no s'estan fent captures en el radi de 6 quilòmetres des del focus i que el Govern està analitzant si s'han de fer i com, sempre amb el criteri de tancar el perímetre i no "fer res" que pugui provocar que els animals fugin i es dispersin.
Ha detallat que les últimes dades de les quals disposa el Govern és que al parc natural de Collserola hi ha una població de 10 senglars per quilòmetre quadrat, és a dir, entre 800 i 900 exemplars.
En tot cas, ha assegurat que com més lluny del focus "més contundent es pot ser", per la qual cosa s'impulsarà la caça de senglars a tot Catalunya.
A més a més, s'està analitzant la creació d'un "corredor blanc" en el qual també s'elimini la població de senglars al voltant del radi de 20 quilòmetres per evitar que hi hagi qualsevol vector transmissor de la malaltia.
SUPORT AL SECTOR
El conseller ha explicat que l'impacte econòmic al sector si tots els països del món accepten la regionalització dels 20 quilòmetres fins al febrer "seria assumible", ja que permetria acotar i facilitar l'ajuda.
Ha afegit que aquest dijous es reunirà amb les cinc empreses exportadores més gran de porcí a Catalunya per trobar solucions i minimitzar l'impacte que hi pugui haver en l'ocupació del sector.
En les 39 granges que queden dins el radi de 20 quilòmetres, ha dit que ja tenen un escorxador de referència i que hi estan en "contacte permanent", i que tindran un paquet específic d'ajuts dins el paquet que s'aprovarà dimarts vinent.
TÈCNICS DE LA UE
Ordeig ha explicat que els tècnics de la Unió Europea que han visitat Catalunya entre aquest dimecres i dijous n'han fet "una valoració gratament positiva".
"Han quedat molt sorpresos de la mobilització de recursos públics" que s'estan fent servir i de la coordinació, rapidesa i transparència amb la qual actuen les administracions.
D'altra banda, ha explicat que aquest dijous començaran a treballar els grups canins procedents d'Andorra i la Comunitat de Madrid, i que el Govern engegarà una campanya comunicativa d'ajuda al sector.