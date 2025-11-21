El Govern d'Andorra i la UdA impulsen una formació sobre comunicació de males notícies

El programa va dirigit a membres dels cossos especials, sanitaris i agents socials
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
El ministeri de Sanitat d'Andorra i la Universitat d'Andorra (UdA) han anunciat l'inici d'un nou programa formatiu dedicat a la comunicació de males notícies.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat aquest divendres, el programa formatiu s'engega gràcies a la signatura d'un conveni entre les dues institucions i es tracta de formacions previstes en les accions del Pla integral de salut mental (Pisma).
La ministra de Sanitat, Helena Mas, ha explicat que la bona comunicació de les males notícies és un "factor clau" per l'impacte que té en les persones i per la gestió d'una situació crítica.
Per la seva banda, el rector de la UdA, Juli Minoves, ha assegurat que aquestes formacions són "necessàries i importants", per la qual cosa es renoven cada any i se n'afegeixen de noves, amb l'objectiu d'arribar a tots els agents socials i comunitaris.
El curs va dirigit a professionals d'emergències, sanitaris, agents comunitaris i socials, té com a objectiu proporcionar tècniques, habilitats i recursos per comunicar males notícies de manera estructurada i efectiva, gestionar-ne l'impacte emocional i reconèixer les dificultats que poden sorgir durant el procés.
FORMACIÓ DE 8 HORES
Es tracta d'una formació de 8 hores (0,5 crèdits europeus), es durà a terme el 10 de desembre del 2025 a la UdA, les preinscripcions estan obertes fins al 26 de novembre i el ministeri en patrocina el 80%, per la qual cosa l'usuari només assumeix el cost del 20%, que són 30 euros.
El curs s'emmarca en la col·laboració consolidada entre el Ministeri de Sanitat i la UdA que ja ha permès formar més de 170 agents socials i comunitaris en matèria de salut mental i addiccions.