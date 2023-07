El Govern d'Andorra prohibeix els productes monodosis de plàstic

S'aplicarà a allotjaments turístics i restauració per a consum en el mateix local

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres dos nous reglaments per contribuir a la reducció dels plàstics d'un sol ús, i que inclouen la prohibició de distribuir productes alimentaris en format monodosis.

En un comunicat, l'Executiu ha argumentat que es vol evitar la distribució d'aquests productes quan el consum es duu a terme en el mateix local de restauració ja que suposen "un consum innecessari" de recursos.

Aquests monodosis tenen una vida útil molt curta i a més presenten "greus problemes de reciclabilidad".

Així, es prohibeix distribuir per al consum en el local: salses i amaniments que no necessitin refrigeració, oli i vinagre, melmelades, mel, crema de cacau o crema de llet, sucre, sal i pebre i cafè soluble que no requereixi preparació per consumir-ho i cacau en pols.

En canvi, queden exempts de la prohibició, atenent a criteris sanitaris, salses i amaniments refrigerats, infusions i cafè no soluble que requereix preparació abans de consumir, mantega i margarina i edulcorants.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I RESTAURACIÓ

Aquest reglament s'aplica a "tots" els allotjaments turístics i activitats comercials de la restauració que posen a la disposició dels seus clients productes alimentaris en monodosis, pel consum en el mateix local, excloent les terrasses.

Per contra, el text no aplica en la restauració col·lectiva d'establiments educatius, els establiments per a la gent gran, centres hospitalaris i centres sociosanitaris.

El nou reglament entrarà en vigor el proper 21 d'octubre complint així amb la Llei d'economia circular que preveu prohibir els productes alimentaris monodosis, precisament, a partir del proper mes d'octubre.

REDUCCIÓ DE PLÀSTICS

En paral·lel, el Govern també ha validat aquest dimecres el reglament que estableix la llista de productes de plàstic d'un sol ús que estan subjectes a reducció.

Es tracta de productes pels quals actualment no existeixen alternatives "adequades, més sostenibles i assequibles".

Concretament, la llista contempla reduir els gots per a begudes, incloses els taps de plàstic, i els recipients per a aliments, com a caixes, siguin amb tapa o sense.

En aquesta llista també s'inclouen els recipients per a aliments utilitzats per al menjar ràpid o altres aliments llests per menjar a l'instant.

L'objectiu és "evitar i prevenir" que augmenti el consum d'aquest tipus de productes, assenyalen donis del Govern andorrà.

PLA DE REDUCCIÓ NACIONAL

Les mesures concretes de reducció es definiran en el pla de reducció que preveu tant l'estratègia nacional d'economia circular com el pla nacional de residus.

A diferència de l'anterior, aquest segon reglament entrarà en vigor l'endemà que es publiqui en el Butlletí Oficial del Principat, previst per dimecres que ve 27 de juliol.

El ministre de Medi ambient i portaveu, Guillem Casal, també ha recordat que actualment ja està en vigor la prohibició de distribuir productes de plàstic d'un sol ús si tenen alternativa.