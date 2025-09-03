El Govern d'Andorra millora el seu suport econòmic per potenciar la raça Bruna

L'executiu atorga 105.989,61 euros com a pagament retroactiu corresponent a l'any agrari 2024
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Andorra ha fet efectiva aquest dimecres la millora del suport econòmic per potenciar la raça Bruna, segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Casal, que també és el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha explicat que s'han aprovat les liquidacions en concepte de pagament retroactiu de la diferència de l'import de l'ajuda al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents a l'any agrari 2024.
En total, el Govern ha atorgat 105.989,61 euros repartits en diverses explotacions ramaderes que en els últims mesos han pogut valorar el seu animals com a vaques selectes de la raça Bruna d'Andorra i per tant, tenien dret a percebre una ajuda econòmica major a la rebuda inicialment.
Tenint en compte el pagament aprovat aquest dimecres, a més de l'ajuda que ja havien rebut l'any passat les explotacions amb distintiu de raça Bruna, el sector va rebre l'any 2024 un 17% més que el 2023 per aquest concepte, una xifra que augmenta fins al 30% si es compara amb l'import liquidat el 2022.
L'ajuda complementària actual es dona en virtut de la modificació aprovada el març del 2024 dels càlculs de les ajudes per fomentar les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya que entre altres millores, donava més valor al bestiar boví selecte de la raça Bruna.
Igualment, també donava més valor als vedells i vedelles de 0 a 150 dies per incentivar la millora de la productivitat de la cabanya ramadera bovina.
Concretament, es va incrementar l'ajuda a les mares selectes de la raça Bruna d'Andorra, l'ajuda destinada als mascles reproductors i per vedell d'entre un i dos anys selecte de la raça Bruna i l'ajuda als vedells i vedelles de fins a 150 dies de vida.