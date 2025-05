El Govern d'Andorra manté que l'acord amb la UE "no pot renegociar-se"

Concòrdia diu que defensarà el 'no' en el referèndum

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha insistit aquest dilluns que en el punt en què es troba l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) "no es pot renegociar".

Riba ho ha dit en reiterades ocasions durant la compareixença que ha fet aquest dilluns davant de la comissió legislativa de Política Exterior per aprofundir les implicacions de l'acord i respondre a les preguntes plantejades pels consellers generals (parlamentaris).

Segons el secretari d'Estat, si ara Andorra decidís que vol tornar a negociar algun aspecte de l'acord seria necessari tornar al principi del procés i aconseguir un nou mandat de negociació, la qual cosa suposaria "un impacte reputacional molt dur" per al país.

Riba ha mantingut una batalla dialèctica important sobre aquesta qüestió amb el líder de Concòrdia, principal partit de l'oposició, que justament fa unes setmanes va demanar renegociar el text amb la UE.

Finalment el secretari d'Estat li ha respost que "una veu autoritzada" els havia deixat clara la postura, la qual cosa ha portat a Vaig escalar a demanar-li que esclarís qui havia estat, al que Riba ha respost: l'Eliseo.

EXPLICACIONS DE CONCÒRDIA

Concòrdia ha decidit donar explicacions a la tarda en una roda de premsa en la qual ha explicat que la reunió a París va ser el 24 de març i que estava present el representant personal del copríncipe francès a més del cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, però que no havien comunicat gens perquè dones de França els havien demanat discreció.

Cerni Vaig escalar, junt amb la seva companya de formació, Núria Segués, han detallat que en la reunió França va deixar clar que l'acord "els sembla positiu", perquè consideren que és equilibrat per la dues part i que per tant no hi ha voluntat de renegociar, com tampoc la té la Unió Europea.

Davant d'aquest escenari, els dos representants de Concòrdia han deixat clar que si finalment se celebra el referèndum que ha promès el Govern ells defensaran el 'no' a l'acord d'associació amb la UE.

CABAL COMUNITARI

Landry Riba també ha detallat que a diferència del que assegura l'oposició, només seran 70 lleis noves les que hauran d'aprovar-se com a conseqüència de l'aplicació efectiva de l'acord d'associació.

De fet, encara que ha qualificat de "repte molt important" l'aplicació de la nova normativa europea ha destacat que l'administració del país serà capaç de fer-ho, per la qual cosa ja s'està treballant pera estar preparats.