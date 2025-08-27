El Govern d'Andorra impulsa mesures per millorar l'atenció en el servei de Tràmits

Habilita un punt d'atenció especial per a empreses i les acompanyarà en la digitalització
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha treballat un conjunt de mesures per millorar l'experiència d'atenció al públic del servei de Tràmits i alhora acompanyar les empreses en el procés necessari per a la digitalització dels tràmits a través de la seu electrònica de l'executiu.
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha indicat que l'objectiu és "oferir la millor atenció de proximitat" alhora que es dirigeix a les empreses a fer una comunicació telemàtica amb l'administració, informa el Govern en un comunicat.
Entrant al detall, una de les mesures més rellevants logísticament és el trasllat de tots els serveis de tràmits vinculats a l'empresa a l'edifici governamental de Prat del Rull a partir del proper 1 de setembre.
Rossell ha explicat que les empreses "han d'acostumar-se a comunicar-se amb el Govern de forma telemàtica", que és el que preveu la llei, mentre que es mantindrà el servei de Tràmits per a la ciutadania a l'edifici administratiu.
La voluntat del canvi és poder donar una atenció més personalitzada a les empreses que vulguin fer un tràmit amb l'administració de forma presencial, alhora que es garantirà un acompanyament perquè puguin fer els tràmits de forma digital.
MÉS RECURSOS HUMANS
De forma paral·lela, el Govern ha incrementat els recursos humans del servei per fer front al creixement sostingut del volum de tràmits presencials, que actualment se situa entorn de les 600 atencions diàries, amb puntes que poden arribar a les 1.000 en moments de màxima activitat.
Concretament, a Prat del Rull s'àmplia la capacitat operativa amb tres taules d'atenció exclusives per a empreses i s'incorporaran quatre persones a la plantilla gràcies a la incorporació d'una nova coordinadora, la cobertura de baixes i places vacants i la incorporació de noves persones en comissió de serveis.