El Govern d'Andorra comença les reunions del Pacte nacional de salut

Es vol "dotar de més resiliència" el sistema sanitari



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha encetat aquest dilluns les reunions per presentar el Pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, segons informa l'executiu en un comunicat.

En la primera reunió hi han estat presents el cap de govern, Xavier Espot; la ministra de Sanitat, Helena Mas, i la secretària d'estat de Sanitat, Cristina Pérez, que han presentat un esborrany del pacte a representants del Sistema Andorrà d'Atenció Sanitària, de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i als membres dels col·legis professionals de l'àmbit sanitari.

Aquest dimarts està previst que els representants governamentals es reuneixin amb les associacions implicades en el camp de la salut i els membres de la Visura Ciutadana, mentre que la setmana vinent es reuniran amb els grups parlamentaris i les forces polítiques extraparlamentàries.

L'objectiu del pacte és "assegurar la qualitat" del sistema sanitari andorrà, tal com ha manifestat el cap de govern en unes declaracions als mitjans minuts abans de començar la reunió.

Espot ha indicat que la voluntat és aconseguir "un document de consens" que fixi el full de ruta que posteriorment s'haurà d'implementar.

TANCAR EL DOCUMENT EN UNS "DOS MESOS"

El cap de govern s'ha mostrat confiat que en un "termini màxim de dos mesos" es podrà tancar el document per disposar dels tres anys següents de la legislatura per fixar el full de ruta i implementar les reformes.

Es preveu que inclogui mesures "executives", que haurà de dur a terme el Govern andorrà, però també mesures legislatives que dependran de la tasca del Consell General (Parlament).

La finalitat última és "dotar de més resiliència" el sistema sanitari i que pugui ser més eficaç, eficient i perduri en el temps, segons paraules textuals del cap de govern.

Espot ha recordat que el sistema sanitari s'enfronta a "grans reptes" com l'envelliment de la població, l'augment de la cronicitat o el desenvolupament de nous tractaments que tenen elevats costos econòmics.

En aquest sentit, es preveu que el Pacte nacional de salut ha de marcar les accions a desenvolupar per "garantir" que la inversió i la despesa sanitària siguin eficients i sostenibles, i que alhora permetin millorar el sistema, ha detallat Espot.

Així mateix, el cap de govern ha indicat que el pacte també permetrà fer una "anàlisi" de les reformes que s'han executat durant els últims anys, com la implantació de la via preferent o la història clínica compartida, per determinar si calen ajustos, ha dit literalment.