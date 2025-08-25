El Govern d'Andorra i AR+I signen un conveni per afrontar el canvi climàtic

L'acord busca també impulsar la mobilitat sostenible
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra, a través de la secretària d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) han signat aquest dilluns un conveni marco de col·laboració per afrontar dos reptes per al futur del país: el canvi climàtic i la mobilitat sostenible.
El conveni permet ordenar els acords ja existents entre les dues entitats en matèria de transició energètica, acció climàtica, meteorologia, climatologia o nivologia, entre altres competències que té atribuïdes la secretaria d'Estat, ha informat l'executiu aquest dilluns en un comunicat.
El director d'Energia i Transports, Carles Miquel, ha destacat que la signatura del conveni estableix les línies de col·laboració prioritàries entre les parts, la qual cosa permet "focalitzar esforços" i optimitzar la despesa pública.
A més, contribueix a donar compliment a les missions i les funcions públiques encarregades a aquesta secretaria d'Estat, ha afegit Miquel.
La gerent d'AR+I, Marta Domènech, considera que és un pas endavant per aportar dades "sòlides, indicadors fiables i estratègies d'adaptació" que ajudin a protegir els recursos naturals, preservar la qualitat de vida de la població i convertir les dades en solucions concretes que responguin a les necessitats reals del territori.
MODEL NACIONAL
Com a novetat, el conveni marco inclou un acord específic que permet l'accés com a propietat pública al model nacional de mobilitat d'Andorra que AR+I ha desenvolupat en els últims temps.
Amb la signatura, l'executiu reconeix el model nacional de mobilitat com a font de referència oficial en matèria de mobilitat a escala país, fet que permetrà tenir aquesta base com una eina clau per modernitzar la mobilitat i poder estudiar i prendre les millors decisions tècniques i polítiques en la matèria.
Domènech ha explicat que el model brinda l'oportunitat d'integrar informació i tecnologia per avançar en àmbits com la mobilitat, la sostenibilitat i la innovació, fent "un ús eficient de les dades i promovent la transferència de coneixement".
Segons ha detallat el Govern en el comunicat, AR+I formarà part de la subcomissió de seguiment i s'encarregarà de decidir que instruccions i continguts formen part de la versió actualitzada del model a cada moment.
La gerent d'AR+I creu que l'acte d'aquest dilluns és un exemple del que es pot aconseguir quan "ciència i administració treballen junts", compartint un mateix objectiu: garantir un futur sostenible, innovador i eficient per al país.