El Govern d'Andorra aprova el projecte de llei per al permís de naixement igualitari

El text preveu una clàusula per accelerar la implementació del nou model
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres en consell de ministres el projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, amb l'objectiu d'establir un permís de naixement igualitari.
El canvi preveu que el segon progenitor (pare o mare) passarà a tenir el mateix nombre de setmanes de descans que la mare: 20 setmanes enlloc de les 4 actuals, detalla l'Executiu en un comunicat.
La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha presentat en roda de premsa el text que recull la proposta exposada en el Consell General (Parlament) al juliol i que busca promoure "la conciliació de la vida laboral, familiar i personal", a més de millorar la protecció social durant els períodes de cura i garantir la igualtat de gènere.
L'increment del permís serà progressiu: des de 2026 s'afegiran dues setmanes anuals al descans del segon progenitor, fins a arribar a les 20 setmanes el 2033; i serà un permís intransferible, per assegurar la corresponsabilitat de tasques de cura i fomentar la igualtat real entre sexes.
El text inclou una clàusula per avaluar la possibilitat d'accelerar la implantació del nou model: passats tres trimestres de vigència de la llei, s'analitzarà la seva viabilitat i, si els resultats són positius, el Govern introduirà les modificacions necessàries al pressupost de 2027 per avançar el calendari d'aplicació.
ALTRES CASOS
Quant al període de descans obligatori, s'estipulen sis setmanes de descans immediat per a la mare i dues per al segon progenitor, amb la finalitat de garantir una adequada recuperació pospart i un acompanyament apropiat.
Per a famílies monoparentals, la mare podrà acumular les setmanes que haurien correspost al segon progenitor, la qual cosa suposa, per a 2033, un total de fins a 40 setmanes, un dret que s'aplicarà tant a assalariats com a treballadors autònoms.
En el cas dels processos d'adopció i acolliment, també s'aplicarà un sistema de permisos igualitaris i, des de 2026, el descans conjunt serà de 24 setmanes i augmentarà gradualment fins a les 38 el 2033, distribuïdes de forma equitativa: 19 per a cada progenitor.
En cas de defunció d'un dels progenitors, el període total de descans podrà acumular-se però sense superar les 38 setmanes, mentre que si mor el nadó es mantindran els permisos establerts, excepte si la persona afectada demana tornar a la feina.