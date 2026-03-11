El Govern d'Andorra aprova el projecte de llei per desintervenir els lloguers

Els contractes subjectes a pròrrogues s'alliberaran al llarg de 4 anys per "evitar tensions"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA RPESS)
El consell de ministres del govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei d'arrendaments d'habitatge per al període 2027-2030 que posa les bases per desintervenir progressivament els contractes de lloguer.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que el text vol oferir un escenari "estable, previsible i equilibrat" en un moment en què el Govern també accelera l'ampliació del parc públic d'habitatge, informa l'executiu en un comunicat.
Marsol ha recordat que prop de 20.000 contractes continuen subjectes a la pròrroga forçosa legal aprovada a partir de 2019 i que aquesta situació "excepcional" acabarà entre 2027 i 2030, en funció de l'antiguitat i del preu per metre quadrat.
Els contractes més antics i que tenen rendes més baixes seran els primers a alliberar-se, mentre que els signats entre 2019 i 2021 no ho faran fins al final del període.
Segons Marsol, la gradació pretén "evitar tensions" sobre les famílies i alhora retornar progressivament la normalitat al mercat de lloguer.
La ministra ha destacat que la clau del projecte és el mecanisme que regula els increments i per impedir pujades sobtades i incentivar la continuïtat dels arrendataris, el Govern fixa un sistema de cinc anys d'augment progressiu que combina l'evolució de l'IPC amb un percentatge addicional en funció del preu per metre quadrat del contracte sortint.
D'aquesta form, els habitatges amb rendes més baixes podran ajustar-se amb un major increment durant un període transitori, mentre que els més propers als preus de mercat ho faran de forma "molt més moderada".
INCREMENTS PREVISTOS
Els increments màxims previstos oscil·len entre IPC+1% i IPC+6%, així en els contractes per sota dels 7 euros per metre quadrat es podran aplicar increments anuals de fins a IPC+6%.
En els contractes d'entre 7 i 8 euros el metre quadrat l'increment podrà arribar a l'IPC+5%; pels d'entre 8 i 9 euros per metre quadrat l'augment és d'IPC+4%, mentre que per a les rendes més altes l'actualització seria d'IPC+1%.
Quedaran exclosos de la llei i se sotmetran al principi de llibertat de pactes, entre altres, els contractes de lloguer dels habitatges signats a partir de l'1 de gener de 2022, aquells amb un lloguer mensual superior a 2.500 euros, xalets o aquelles en què sigui necessari realitzar obres que impedeixin llogar el pis.