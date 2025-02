El Govern d'Andorra aprova el projecte de llei d'accessibilitat universal

El text introdueix per primera vegada aspectes cognitius

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei d'accessibilitat universal que actualitza la normativa vigent en aquest àmbit i, "per primera vegada", introdueix aspectes cognitius.

Segons un comunicat, la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha explicat que el text posarà les bases d'una Andorra "més inclusiva" en la qual tothom pugui viure de la manera més autònoma possible.

Per elaborar el nou text s'ha tingut en compte les recomanacions en matèria d'accessibilitat del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU i, a més, s'ha dut a terme un treball de col·laboració i participació amb el teixit associatiu.

Marín ha destacat que amb la llei es posa en pràctica el concepte de disseny universal, un principi que comporta que tots els entorns siguin accessibles per a tothom, "sense excepcions", i que permet fer un pas endavant per a les persones amb discapacitat però també per a tota la ciudadania.

La llei aborda, específicament, l'entorn físic (natural, urbanitzat i edificat), els transports, els productes, els serveis públics i d'ús públic i la informació i les comunicacions.

PLA D'ACCESSIBILITAT

Així, els titulars d'un servei, un local o una instal·lació pública o d'ús públic existent abans de l'entrada en vigor de la llei hauran d'aprovar un pla d'accessibilitat en un termini de dos anys a partir de l'aprovació del reglament, que es preveu per d'aquí a un any.

En cas que hi hagi limitacions específiques --orogràfiques o estructurals-- que no permetin que un espai, un servei o una instal·lació puguin aconseguir les condicions d'accessibilitat, s'aplicarà el principi de proporcionalitat i ajustos raonables.

Una altra de les novetats és que es preveu que la informació digital hagi de ser proporcionada en formats accessibles o alternatius perquè tothom hi tingui accés, a més de ser "tècnicament accessible", i les interfícies digitals hauran de ser usables i comprensibles.

També s'introdueix la figura de la persona de suport per a aquells interessats que tinguin dificultats quan s'hagin d'expressar en l'àmbit judicial o policial i la designació anirà a càrrec de l'afectat, que ho podrà fer en qualsevol moment del procés.