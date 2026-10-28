El Govern d'Andorra aprova eximir de responsabilitat penal a les dones que avortin

La modificació del Codi Penal no legalitza la interrupció de l'embaràs al Principat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
El Consell de Ministres del Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de modificació de l'article 117 del Codi Penal, que estableix que la dona que decideixi interrompre el seu embaràs deixa de ser castigada penalment.
Segons ha explicat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, amb aquesta decisió l'executiu pren una posició clara: la protecció de la vida que estableix la Constitució "no pot comportar la criminalització de la dona", informa el Govern en un comunicat.
De fet, es considera que, davant d'una situació personal "especialment complexa", la resposta de l'Estat no pot ser el castig penal, sinó l'acompanyament, la protecció i el respecte a la dignitat de la persona.
El nou redactat de l'article 117 estableix expressament que "no serà punible" la dona que consenteixi o sol·liciti el seu propi avortament, o que col·labori a dur-lo a terme, però en cap cas es legalitza la pràctica de l'avortament al Principat.
D'aquesta manera, s'elimina la responsabilitat penal que fins ara podia recaure sobre la dona i es posa fi a una resposta que el Govern considera "desproporcionada" davant d'una situació d'especial vulnerabilitat.
De fet, a parer del Govern, el fet de sotmetre a una sanció penal una dona que interromp l'embaràs pot representar "una segona victimització".
El ministre ha recordat que la modificació és fruit d'un procés de "reflexió i diàleg institucional" i respon a la voluntat política del Govern de fer compatible aquest avanç en els drets de les dones amb el sistema institucional andorrà i amb la pervivència del Coprincipat.
PENALITZACIÓ DE TERCERS
Com s'ha dit, la modificació no legalitza l'avortament i, de fet, manté la penalització de tercers que el provoquin amb el consentiment de la dona, la qual cosa comporta una pena de presó de tres mesos a tres anys i la inhabilitació per exercir qualsevol professió sanitària per un període de fins a 5 anys.
Segons el Govern, el canvi legislatiu obre el camí cap a una política pública més activa de suport a l'embaràs, la criança i la conciliació, reforçant la responsabilitat de les institucions d'acompanyar les persones davant de situacions de vulnerabilitat.
Ara el text entrarà a tràmit parlamentari per la via d'urgència i el ministre s'ha mostrat convençut que la modificació legislativa podrà aprovar-se abans del final de la legislatura.