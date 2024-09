El Govern d'Andorra aporta 5 milions a un projecte de pisos amb serveis per a gent gran

L'Executiu ha signat un acord amb el Comú de Sant Julià de Lòria



SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 11 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra aportarà 5 milions d'euros al projecte de construcció de pisos amb serveis i de lloguer assequible adreçats a gent gran.

Així ho han anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol (alcalde) de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, durant l'acte de signatura d'un memoràndum d'entesa que s'ha celebrat aquest dimecres, informa l'executiu en un comunicat.

Cairat ha destacat que l'acte suposava un "pas ferm" perquè els pisos amb serveis per a gent de més de 65 anys siguin una realitat, mentre que Espot ha defensat que es tracta d'un projecte necessari, essencial i coherent, textualment, que s'emmarca amb el Pla nacional sociosanitari de la gent gran 2022-2024.

L'Executiu actuarà com a patró de la fundació privada Laurus amb l'aportació de 5 milions, uns diners que se sumen als 3 milions que aporta el comú i als 6 que ja es disposava gràcies a aportacions de privats.

La fundació, que impulsarà i gestionarà els habitatges, també està integrada pels hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de María Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa i la Creu Roja.

54 PISOS

El projecte de pisos amb serveis per a la gent gran preveu la construcció de tres blocs de cases situat a l'entrada de Sant Julià de Lòria i en total hi haurà 54 pisos de 50 metres quadrats cada un i un centre de dia.

La promoció també preveu una zona enjardinada i patis interiors per combatre l'envelliment en solitari i una part dels habitatges estaran concertats amb el ministeri d'Afers Socials.

TERMINI DE LES OBRES

Segons han destacat els dos signants de l'acord, la intenció és iniciar les obres durant el primer semestre del 2025 i s'ha previst una durada de 42 mesos, la qual cosa suposa que els habitatges estarien acabats a finals del 2028.

Finalment Espot ha explicat que espera que el pròxim conveni que signi el Govern sigui amb el Comú d'Andorra la Vella per fer realitat un projecte de pisos de lloguer assequible a la capital del Principat.

Ara com ara l'executiu treballa per acabar de definir la proposta que traslladaran a les autoritats locals, però ha deixat clar que el Govern "no coneix colors polítics quan es tracta de remar junts".