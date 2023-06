El Govern d'Andorra anuncia 42 pisos de lloguer assequible per al primer semestre del 2025

Es preveu una inversió de 5,5 milions per adequar els edificis adquirits

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dimarts que els 42 pisos a preu assequible que habilitarà als dos edificis comprats al Comú de la Massana a Arinsal estaran llestos durant el primer semestre del 2025.

Ho ha indicat el cap de govern andorrà, Xavier Espot, que juntament amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i les cònsols (alcaldesses) de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, han visitat els immobles aquest dimarts, ha informat el Govern andorrà mitjançant un comunicat.

La nota recorda que l'executiu ha adquirit els edificis, propietat del Comú, per un import de 5.501.886,13 d'euros i preveu una inversió de 5,5 milions més per a les obres d'adequació.

Els dos edificis consten d'estructura, coberta i façanes "en perfecte estat" i per tant, només s'hauran d'executar obres per acabar els interiors.

Així, es disposarà de 42 habitatges --21 pisos per a cada edifici-- de manera "molt immediata", afirma el Govern andorrà.

COMPROMÍS

Espot ha afirmat que el complex, que es diu Ribasol Ski Park, és un exemple del "compromís" de l'executiu amb la sostenibilitat, literalment, també pel que fa a la promoció d'habitatges, ja que s'aprofita un edifici existent per generar pisos nous i posar-los en el mercat de lloguer.

De la mateixa manera, recull la nota de premsa, s'ha congratulat perquè la compravenda al Comú és alhora una mostra de la "necessària col·laboració entre administracions" per afrontar realitats que afectin els ciutadans del país.

Per la seva banda, Marsol ha remarcat que la compra dels edificis s'emmarca en les feines del Govern d'Andorra per impulsar un parc públic d'habitatges a preu assequible.

La ministra ha destacat que el de l'habitatge és un dels problemes que l'executiu vol afrontar "de manera ràpida i decidida".

Per aquest motiu ha celebrat poder començar la legislatura amb la presentació del projecte de Ribasol, que se sumarà progressivament, indiquen en el comunicat, als projectes que ja estan en marxa a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Un parc públic que es completarà amb els pisos del programa de compra o lloguer d'edificis sense ús que va impulsar el Govern andorrà anterior en el tram final de la legislatura, recorden en el comunicat.

TIPOLOGIA DELS PISOS

Ferré, per la seva banda, ha donat alguns detalls dels habitatges que es posaran en el mercat: es calcula que cada pis tindrà uns 60 metres quadrats i disposarà de sala d'estar-menjador-cuina, dues habitacions i un bany complet.

A més a més, assenyala la nota de premsa, cada habitatge disposarà, també, d'una plaça de pàrquing i traster.

Pel que fa al cronograma de les obres, el ministre ha avançat que està previst que durant aquest mes de juny es pugui adjudicar la redacció del projecte i la direcció d'obra.

Posteriorment, cap a la tardor, es podrà licitar i adjudicar l'execució dels treballs per acabar els interiors i poder completar els dos edificis, on encara falten, per exemple, les instal·lacions, tancaments interiors, paviments i els acabats.

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha felicitat el Govern d'Andorra per "la rapidesa" amb la qual ha tirat endavant el projecte.

D'aquesta manera la parròquia (municipi) disposarà de dos blocs de pisos de lloguer assequible, un 10% dels quals es reservarà per a l'emancipació dels joves, i un 5% seran per a usuaris dels serveis socials.