El Govern central aprova una nova interconnexió elèctrica amb Andorra, que assumirà els costos del projecte

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, ha aprovat el conveni entre Espanya i Andorra per construir una nova interconnexió elèctrica de 220 kV que contribuirà a incrementar la capacitat d'intercanvi, cobrir les demandes esperades del Principat i afavorir la transició energètica del país.

Segons ha informat el gabinet dirigit per Sara Aagesen, el cost del projecte, inclosa la part espanyola, serà assumit íntegrament per Andorra, com a principal beneficiari, i així es recollirà en un acord subscrit pels operadors del sistema de tots dos països, Red Eléctrica i Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA). Andorra també abonarà els peatges corresponents per l'ús de les infraestructures.

En concret, el projecte preveu la modificació de l'actual interconnexió, que es duu a terme mitjançant la línia Adrall-Margineda 110 kV, per un nou doble circuit de 220 kV des d'Adrall fins a la frontera amb Andorra, i inclou la construcció de noves posicions i modificacions en l'arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220 kV i Adrall-Cercs 220 kV.

El Ministeri ha indicat que aquesta nova interconnexió, prevista en les modificacions d'aspectes puntuals de la Planificació de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica amb Horitzó 2026, permetrà a Espanya complir els seus compromisos bilaterals amb Andorra, i també els internacionals, "en suposar un avenç en l'objectiu d'impulsar la integració del mercat interior de l'energia de la Unió Europea".

A més a més, ha afegit que contribuirà a consolidar la seguretat de subministrament del Principat i suposarà un pas endavant en la seva transició energètica, "donat el paper fonamental que té l'electrificació en la descarbonització de l'economia".

Per posar en marxa la nova interconnexió cal executar diverses actuacions, entre les quals s'inclou la implementació d'un doble circuit en 220 kV des d'Adrall fins a la frontera amb Andorra; l'ampliació i adequació de la subestació d'Adrall en 220 kV; incloent el canvi de configuració i tecnologia de la subestació passant a doble barra amb acoblament GIS; i la modificació en l'arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220 kV i Adrall-Cercs 220 kV.

Així mateix, mitjançant aquest acord, Andorra es compromet a impulsar i finançar la construcció d'una estació receptora al riu Runer, en 220 kV, per a la recepció de l'energia provinent de la nova interconnexió, a més d'implementar un doble circuit en 220 kV des de la frontera amb Espanya fins a l'estació receptora anteriorment esmentada.