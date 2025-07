El Govern andorrà proposa transformar Andorra Digital en una societat pública

El projecte de llei preveu la participació d'Andorra Telecom dins la nova societat

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha presentat aquest dilluns el projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Digital, SA.

Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, la iniciativa sorgeix d'una petició del Consell General i té com a objectiu fer "el pas natural d'evolució" de l'entitat per poder dedicar els esforços a aconseguir l'adaptació i evolució digital en termes de país i fer-ho amb el guiatge d'un soci tecnològic clau com és Andorra Telecom.

Actualment, l'entitat Andorra Digital està integrada en la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació (AR+I), i la proposta que recull el projecte de llei és que es pugui transformar en una societat pública amb personalitat jurídica pròpia.

Rossell ha explicat que aquesta decisió no suposarà cap increment de pressupost ni tampoc cap gran canvi en l'àmbit organitzatiu ni de recursos humans.

Segons ha destacat, el ritme exponencial de l'evolució tecnològica en l'àmbit digital representa un repte d'adaptació per a totes les societats, però també suposa una "oportunitat ineludible" per definir un model d'administració més inclusiu.

Per triar la nova forma jurídica, el Govern andorrà ha impulsat un estudi comparatiu amb diferents països per valorar quina estructura tindria un millor encaix per a les característiques pròpies del Principat.

Les conclusions mostren la idoneïtat de constituir una entitat amb identitat jurídica pròpia que impulsi, governi i gestioni el repte de la digitalització del país de manera holística, mentre que el Govern andorrà defineix i prioritza les iniciatives.

NOU SOCI TECNOLÒGIC

Un dels principals canvis que preveu el projecte de llei és la participació d'Andorra Telecom dins la nova societat, amb un percentatge accionarial del 25%, mentre que el 75% restant quedaria en mans de l'executiu.

L'aliança amb Andorra Telecom també es veu com un pas natural després de les accions dutes a terme de manera coordinada i, segons el ministre, és "el soci tecnològic ideal" per accelerar la transformació digital del país.

Es preveu que quedin sota el paraigua d'Andorra Digital, com actualment, l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD), l'Agència d'Intel·ligència de les Dades (AID), el Centre de Benestar i Competències Digitals d'Andorra i tot el que estigui relacionat amb la interoperabilitat.