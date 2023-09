Gossos tornarà uns mesos al 2024 amb una gira per celebrar els seus 30 anys

La gira de 10 concerts "no pretén donar pas a la reactivació del grup"



BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El grup Gossos obrirà el 12 d'abril al Festival Strenes de Girona la gira 'A reviure', un tour on repassaran els 30 anys de trajectòria de la banda.

En un comunicat al seu web, ha assegurat que la gira "no pretén donar pas a la reactivació del grup, ni es preveu una continuïtat ni un nou enregistrament", sinó que són les ganes de tornar durant uns mesos per celebrar els seus 30 anys de trajectòria.

Per anunciar la gira, Gossos ha aparegut per sorpresa aquest dijous a la plaça Canonge Vell de Vic en mig del Mercat de la Música Viva de Vic (MMVV), el mateix lloc on fa 30 anys van actuar al carrer per primera vegada.

CATALUNYA, MALLORCA, ANDORRA

Faran vuit concerts a Catalunya i dos més a Mallorca i Andorra: després de Girona passaran per Vic, Barcelona, Manresa (Barcelona), Mallorca, Andorra, Cambrils (Tarragona), Cap Roig (Girona) i Lleida.

Després de cinc anys de silenci, la banda manresana de Natxo Tarrés, Santi Serratosa, Oriol Farré, Roger Farré i Juanjo Muñoz han preparat un repertori amb els èxits de la seva carrera.