Gortázar (CaixaBank) sobre remunerar dipòsits: "S'anirà adaptant a la nova realitat"

Reclama un pla per "restablir un cert equilibri dels comptes públics"



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que la remuneració dels dipòsits "s'anirà adaptant a la nova realitat" dels tipus d'interès alts.

Ho ha dit aquest dimarts en un esmorzar organitzat per Foment del Treball i PwC, en el qual han estat presents el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, i el soci responsable de la consultora a Catalunya i Andorra, Ignacio Maruny.

Gortázar ha recordat que la pujada dels tipus "ha estat molt brusca i a poc a poc es va traslladant a l'economia", i que la remuneració dels dipòsits va augmentant a tots els països però a diferents velocitats per les peculiaritats de cada mercat.

"Els dipòsits són un procés i estem veient cada vegada més remuneracions en més segments de mercat, i estic segur que seguirà per aquest camí", ha afegit.

No obstant això, ha apuntat que "no és adequat" marcar el sector financer per una de les, en les seves paraules, moltes activitats amb les quals compta i ha lamentat que el sector és un dels que tenen menys rendibilitat actualment.

DESCARTA LA RECESSIÓ

Preguntat sobre la situació econòmica, Gortázar ha descartat una recessió a curt termini, amb un creixement del 2% aquest any i "lleugerament inferior" el vinent.

Per la seva banda, la inflació prevista és de prop del 4% a finals d'aquest any, del 3% el 2024 i del 2% el 2025, tot i que ha alertat que és "diferent sostenir la inflació entre el 4% i el 3% que portar-la al 2%".

Ha apuntat que és "lògic pensar" que els tipus d'interès puguin arribar al 4% i que, textualment, es fa difícil pensar que aquests nivells puguin baixar ràpidament.

COMPTES PÚBLICS

El conseller delegat ha alertat que Espanya té un problema amb el dèficit públic malgrat ser "millor de l'esperat".

"El sector públic hauria de i ha fet bé d'ajudar el sector privat de manera massiva durant la pandèmia, però cal un pla per restablir un cert equilibri dels comptes públics", ha dit.

També ha reclamat un pla estratègic de país a llarg termini que "ha de passar per un grau elevat de consens entre partits" polítics.