Godàs advoca per una nova política a ERC i per "més sinceritat en el diagnòstic" del 'procés'

El líder de la candidatura Nova Esquerra Nacional a la presidència d'ERC, Xavier Godàs, ha advocat per desplegar una nova política en el partit i per sincerar-se més amb les conclusions del 'procés': "Fa falta més sinceritat en el diagnòstic. No s'ha anat més enllà en el diagnòstic per no ferir".

En una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, ha sostingut que "els lideratges del 'procés' han seguit una certa omertà sobre què no ha funcionat", ja que es va arribar al 2017 amb una feblesa manifesta, textualment.

"No tenim suficient capacitat ni força interna per plantejar la independència. I estem sols. No ens reconeix ni Andorra. Això és un fet", ha reflexionat Godàs, que ha defensat la candidatura de Nova Esquerra Nacional per obrir una nova etapa en el partit amb nous lideratges.

LIDERATGES REPUBLICANS

"Vol això dir que tot el que liderava fins ara se n'ha d'anar a casa? No. Vol dir que és necessària una nova política i que l'ha de dur a terme un equip renovat", ha apuntat el candidat a la presidència d'ERC.

En preguntar-li per la disputa interna en el partit republicà, ha afirmat que el "nivell de cruesa li genera una gran inquietud, perquè voreja l'agressió", i s'ha reivindicat com un militant de base de debò, en les seves paraules, que ha hagut de guanyar-se les garrofes fora de la política.

D'aquesta manera, ha advertit que, amb el "nivell d'acritud" que hi ha a ERC, el partit corre el risc d'acabar embolcallat en una muntanya de despropòsits, una actitud que la militància no entén, per la qual cosa reclama un debat serè, sincer i una direcció responsable.