El Global AM Hubs Summit reuneix a Barcelona 26 hubs i organitzacions europees d'impressió 3D

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La primera edició del Global AM Hubs Summit reuneix a Barcelona 26 hubs i organitzacions de fabricació additiva (impressió 3D) de tot Europa i empreses proveïdores de tecnologia de tot l'espectre de la cadena de valor d'aquesta indústria.
L'esdeveniment se celebra a partir d'aquest dimarts i fins al 18 de setembre al DFactory Barcelona, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa l'organització en un comunicat.
Aquesta trobada aplega hubs i organitzacions d'impressió 3D d'Àustria, Països Baixos, França, Espanya, Suècia, Alemanya, Dinamarca, Andorra, Bulgària, Grècia, Finlàndia, Bèlgica, Irlanda, Suïssa, Turquia i Noruega.
Així mateix, compta amb una zona d'exposició amb les últimes novetats que estan transformant la fabricació additiva, a més de conferències i taules rodones amb la participació de 48 líders industrials i experts.
A més a més, la primera edició de l'esdeveniment ha servit per presentar (Add)liance, una aliança europea de hubs d'impressió 3D creada per "vertebrar un marc estable i col·laboratiu en el sector".
El delegat de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha valorat de manera positiva la celebració del Global AM Hubs Summit al DFactory Barcelona i ha assenyalat que la creació d'(Add)liance és una "fita històrica".
La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicat que aquest esdeveniment suposa, a parer seu, una magnífica ocasió per presentar el Districte 4.0, "fruit de la visió estratègica del CZFB per liderar la transformació de la indústria".