La Generalitat finança la mobilitat internacional dels universitaris amb 2,7 milions

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur), ha destinat 2,7 milions d'euros a la convocatòria MOBINT-MIF 2025-2026 per a la mobilitat internacional d'universitaris.
Els ajuts es poden sol·licitar fins al 28 de novembre i volen "contribuir al finançament de les despeses que comporta fer una estada d'estudis en altres països", amb 200 euros mensuals fins a un màxim de 6 mesos, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
Els ajuts compten amb tres modalitats: estudiants d'universitats catalans que participen en el Programa Erasmus+ a Regne Unit, Suïssa, illes Fèroe, Andorra, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà; estudiants en programes de mobilitat a la resta de països del món; i els que cursen el grau en Educació Infantil o Primària.