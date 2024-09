La Generalitat destina 2,7 milions a ajuts per a la mobilitat internacional dels universitaris

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha finançat amb 2,7 milions d'euros, 30.000 més que l'any passat, el programa Mobint-MIF 2024-2025 d'ajuts per a la mobilitat internacional dels estudiants universitaris, informa en un comunicat aquest dimarts.

Els ajuts, que es concedeixen a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur), es poden sol·licitar fins al 9 d'octubre i l'objectiu és "contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països", amb 200 euros mensuals fins a un màxim de 6 mesos.

Compten amb tres modalitats: l'A és per a estudiants catalans d'Erasmus+ al Regne Unit, Suïssa, les illes Fèroe, Andorra, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà; la B és per a universitaris catalans en programes de mobilitat en altres països; i la C és per a programes de mobilitat d'estudiants catalans d'Educació Infantil o Primària.