La Generalitat convida programadors culturals catalans a veure una obra de companyies andorranes

Busquen crear "sinergies beneficioses per a ambdues parts"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La delegació del Govern de la Generalitat a Andorra ha convidat a diversos programadors culturals catalans, majoritàriament de l'entorn més proper al Principat, a conèixer l'espectacle de tres companyies joves andorranes, 'Macbeth'.

En l'obra, participen l'Escena Nacional d'Andorra (ENA), la Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand) i la Jove Companyia Nacional de Dansa (Jodansa), informa aquest dimarts la delegació de la Generalitat a Andorra en un comunicat.

La delegació va establir contacte, fa uns mesos, amb la Fundació de l'ENA per buscar vies de col·laboració entre l'ENA i el Pirineu català amb l'objectiu d'estrènyer llaços per establir "sinergies beneficioses per a ambdues parts".

La primera de les accions de la delegació de la Generalitat a Andorra ha estat consistit a ajudar a difondre a Catalunya el primer espectacle conjunt que faran la Jocand i la Jodansa.

Per això, ha convidat "els principals programadors culturals" de la zona fronterera perquè assisteixin a la sessió d'estrena de 'Macbeth' el 28 d'agost al teatre de les Fontetes de la Massana (Andorra).

La invitació permetrà que els programadors coneguin el projecte de l'ENA i el puguin tenir en compte per a possibles programacions culturals en els seus respectius territoris.

La delegació pretén que aquest sigui un primer pas per continuar treballant amb la Fundació de l'ENA i trobar vies de col·laboració que permetin que els professionals de les arts escèniques al Pirineu català puguin beneficiar-se de "la qualitat i professionalització" que ofereix l'ENA.

La Jocand i la Jodansa estan formades per joves que volen enfocar el seu futur professional cap a les arts escèniques i just aquest juny es va presentar la nova promoció d'intèrprets que formen part d'elles.