La Generalitat busca donar més visibilitat al talent català a Andorra

La primera participant de 'TenimTalent' serà la musicoterapeuta Laia Font
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha engegat una iniciativa per donar més visibilitat al talent català present a Andorra.
Sota el títol 'TenimTalent', la proposta començarà amb una acció per valorar el treball que duu a terme la musicoterapeuta Laia Font en la Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha informat el Govern en un comunicat aquest dimecres.
La delegada del Govern de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, ha destacat que un dels objectius és difondre "el talent, coneixement i bones pràctiques" existents a Catalunya en àmbits molt variats i que 'TenimTalent' enllaça amb aquesta finalitat.
La primera edició de la iniciativa es durà a terme dijous que ve 13 de novembre a les 19 hores a la sala d'actes del comú (ajuntament) d'Escaldes-Engordany , amb entrada lliure.
MÚSICA I SALUT
El comunicat detalla que fa uns mesos la Fundació ONCA, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i Laia Font van engegar una prova pilot per aplicar musicoterapia a les persones que necessiten estar ingressades per intentar millorar el seu confort, especialment quan es tracta d'un procés de final de vida.
En l'acte del 13 de novembre, Font i les persones de la Fundació ONCA i del SAAS que participen en el projecte explicaran com va sorgir la iniciativa, com està funcionant i quins resultats s'observen.
L'acció, que portarà per títol 'Més enllà de la música: musicoterapia en la Unitat de Cures Pal·liatives', també permetrà conèixer millor que és la musicoterapia i diferenciar-la d'altres tècniques que també vinculen la música i la salut.