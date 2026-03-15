Gairebé 22.000 socis han votat en les eleccions del Barça, un 19,19% del cens a les 13.30 hores

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
Un total de 21.978 socis i sòcies del FC Barcelona ja havien exercit el seu dret a vot fins a les 13.00 hores d'aquest diumenge en les eleccions a la presidència del club blaugrana, la qual cosa suposa un 19,19% de participació del cens electoral, segons ha informat el secretari de la Junta Directiva de l'entitat, Josep Cubells.
Cubells ha comparegut davant dels mitjans per oferir les noves dades de participació d'una jornada electoral en la qual els socis estan cridats a elegir al nou president del club entre els candidats Joan Laporta i Víctor Font.
"Volem dir que ens hem d'enorgullir, perquè la participació és major que en anteriors eleccions. Esperem que el soci segueixi venint amb il·lusió a exercir el seu dret a vot i elegir al nou president del nostre club", ha dit el dirigent blaugrana.
Per seus, la major part dels vots s'han emès a Barcelona, amb 18.850 paperetes dipositades fins a les 13.00 hores, mentre que a Girona han votat 1.405 socis, a Tarragona 1.032, a Lleida 415 i a Andorra 276.
En els comicis de 2021, a les 13.00 hores, havien votat 37.350 socis, un 34,03%, però aquestes xifres incloïen ja el vot previ per correu i, presencialment, van ser menys els socis i sòcies que van exercir el seu dret al vot. En 2015, per exemple, a les 13.00 hores havia votat el 20,22% del cens (22.166 vots), xifres molt similars a les d'aquest diumenge.
Prèviament, fins a les 11.00 hores, un total de 7.240 socis ja havien votat en els comicis, la qual cosa suposava un 6,32% del cens electoral.
En aquesta primera compareixença, Cubells ha explicat que la jornada havia arrencat "amb plena normalitat" i ha destacat la "gran afluència" registrada a les diferents seus electorals durant les primeres hores de votació, en un dia assolellat a Barcelona que, segons va apuntar, convidava als socis a acudir a decidir "el futur del club".
Les urnes romandran obertes durant tota la jornada electoral fins a les 21.00 hores, moment en el qual es tancarà la votació i començarà l'escrutini per conèixer al nou president del FC Barcelona.