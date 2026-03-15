Futbol.- Més de 48.000 socis voten en les eleccions del Barça, amb un 42,34% de participació

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
Un total de 48.480 socis del FC Barcelona han votat aquest diumenge en les eleccions a la presidència del club, el qual suposa una participació final del 42,34 per cent del cens electoral, segons ha dit el secretari de la Junta Directiva, Josep Cubells, al tancament de la jornada a les 21.00.
Cubells ha comparegut després del tancament de les taules electorals per comunicar l'últim índex de participació abans de l'inici de l'escrutini, en uns comicis en què els socis estaven cridats a triar al nou president del club entre els candidats Joan Laporta i Víctor Font.
La major part dels vots s'han emès a Barcelona, amb 43.282 paperetes dipositades, mentre que a Girona han votat 2.223 socis, a Tarragona 1.672, a Lleida 741 i a Andorra 562.
Malgrat que la jornada apuntava a una participació alta, sobretot a migdia, finalment no s'ha fet cap rècord de participació ni de votació. De fet, aquests 48.480 votants es queden lluny dels 56.360 de 2021 i del rècord de 57.088 de 2010, el rècord absolut de vots, si bé superen els 47.270 vots de 2015.
No obstant això, quant al percentatge de participació respecte al cens electoral, que era de 114.504 socis aquest diumenge, aquests comicis no han superat el 42,34 per cent, la xifra més baixa des de 1997 (quan van votar el 34,38 per cent del cens) perquè el 2015 aquest percentatge va ser lleugerament superior (43,12%).