Futbol/Barça.- 38.257 votants en les eleccions del Barça a les 16.30, un 33,41% del cens

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
Un total de 38.257 socis del FC Barcelona han votat fins a les 16.30 d'aquest diumenge en les eleccions a la presidència del club, un 33,41% del cens electoral, ha informat el secretari de la Junta Directiva, Josep Cubells.
Cubells ha comparegut davant dels mitjans a les 17.10, en el descans del partit Barça-Sevilla, per actualitzar la participació d'una jornada electoral en què els socis estan cridats a triar al nou president del club entre els candidats Joan Laporta, actual president, i Víctor Font.
"La jornada està discorrent amb la màxima normalitat", ha dit el dirigent blaugrana.
La major part dels vots s'han emès a Barcelona, amb 34.115 paperetes, mentre que a Girona han votat 1.799 socis, a Tarragona 1.326, a Lleida 563 i a Andorra 454.
No és fàcil comparar les xifres respecte als comicis anteriors, en part perquè fins a aquesta diumenge es donaven dades cada hora en punt i aquesta vegada el club ha donat xifres a dos quarts, però el 2021 a les 16.00 havia votat el 41,77% --comptant ja el vot per correu previ--, i el 2015 a la mateixa hora el 29,10%.
Les urnes seguiran obertes fins a les 21.00, moment en què es tancarà la votació i donarà començament l'escrutini per conèixer al nou president del FC Barcelona.